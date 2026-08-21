公安部网安局 2026-08-21 09:53:05

8月20日

公安部网安局公布

4起涉台风网络谣言典型案例

多人被依法处以行政处罚

案例一

网民王某某（男，35岁）因台风天气，暂住在临时安置点，为博取关注、吸粉引流，编造传播“安置点停水停电”“群众无饭吃”“设立难民营”等系列网络谣言，引发大量网民误读，并在抖音平台直播时编造“杭州台风致人打地铺吃不上饭”的虚假内容，伺机向网友索要打赏，牟取非法利益。

目前，王某某已被属地公安机关依法行政处罚。

案例二

网民孙某某（男，50岁）在当地未出现台风积水险情的情况下，为博取流量，将往年水灾视频重新发布到抖音平台，引发传播扩散，误导当地居民，制造公众焦虑，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，孙某某已被属地公安机关依法行政处罚。

案例三

网民王某某（男，46岁）为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成主要内容为“此刻XX公园景象，台风影响，湖水即将溢出”的网络谣言，并在微信平台发布，误导大量网民关注和讨论，扰乱公共秩序，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，王某某已被属地公安机关依法行政处罚。

案例四

网民叶某某（男，50岁）为博取关注、吸粉引流，将往年水灾视频进行剪辑、拼接，谎称“XX出现台风积水险情”，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地民众恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，叶某某已被属地公安机关依法行政处罚。

网络空间不是法外之地

编造、故意传播虚假信息

扰乱公共秩序

将依法承担法律责任

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虚假灾情、旧闻翻炒、AI一键生成“灾情”

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这些谣言陷阱

教你一眼拆穿！

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来源：公安部网安局

原标题：造谣“群众无饭吃”索要打赏，王某某被罚！4起涉灾谣言典型案例→

本文转自：温州新闻网 66wz.com