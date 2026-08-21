上海网络辟谣 2026-08-21 09:53:06

最近，数条关于外卖行业的新闻很受关注——

一条是骑手妈妈将宝宝临时托付他人照看的暖新闻：在上海迎战台风“白海豚”期间，骑手郭女士因丈夫临时返乡，无人照顾16个月的孩子，不得已带着孩子送外卖。风雨中，外卖打翻，郭女士为捡拾外卖，情急之下求助沿街店主帮忙照看孩子。之后，店主一家主动帮忙照看孩子近4个小时，让郭女士安心完成所有订单。

还有几条则是假冒骑手摆拍的假新闻：中央网信办在通报内容标注不规范的短视频典型案例时指出，部分账号以外卖员身份持续摆拍“单身父亲带娃送外卖”“带娃送外卖瘫坐路边”等场景，虚构“失散28年的女儿怀孕送外卖”“外卖骑手送餐途中不慎剐蹭豪华汽车”等悲情桥段。部分外卖平台也披露，部分“骑手”注册后没有完成过任何订单，却以“骑手”身份持续摆拍视频，骗取关注。

一边是风雨中的托付与帮助，另一边却是造假内容持续污染舆论场。两者对比，值得深思：面对“骑手带孩子送餐”的情况，究竟该如何区分真假？

首先要明确的是，从骑行安全出发，“带孩子送餐”并不被鼓励。网友为上海骑手妈妈的故事破防，也不是赞成“带孩子送餐”行为本身，而是共情一线劳动者的遭遇、点赞店主及时伸出援手。从新闻报道中的细节也能看到，郭女士带着孩子送餐，并非常态，而是暂时的选择。

所以，暖心故事发生后，已有媒体提出，温情之外，也要思考如何通过完善的帮扶网络，让更多一线劳动者在突发情况下得到托举。

笔者注意到，在外卖平台披露的面向骑手的服务中，包括不少“为骑手解决后顾之忧”的举措，有的还明确表示为骑手设立子女托管站点。不过，真实发生的“带孩子送餐”事件无疑在提醒，现有的帮扶体系仍旧存在短板：或许是托育点位覆盖有限、分布不均；或许是骑手在遭遇暴雨、临时变故等紧急情况时，难以快速找到托管渠道；也可能是相关帮扶举措宣传触达不足，骑手不知道求助通道……总之，在点赞店主一家的暖心帮助时，相关平台也要思考，怎样让面向骑手的服务更加及时、精准。

风雨中的真实坚守值得尊重，陌生人的彼此帮扶值得珍惜，但这些都不该成为流量账号牟利的素材，也不意味着博眼球者能利用帮扶举措有改进空间，就能炮制“骑手带着孩子送餐”的悲情故事。一方面，那些“卖惨剧本”歪曲了事实，将部分个体的临时或暂时选择，包装成行业常态或励志日常。另一方面，相关账号摆拍卖惨的目的不是推动问题解决，而是利用公众对一线劳动者的善意，收割流量，实现带货牟利。

因此，虚假摆拍内容的危害，远比表面看上去更深远：

其一，它们持续透支社会公共善意。当真假苦难反复混淆，公众共情会逐渐疲惫、钝化；未来，真正陷入困境的劳动者求助时，可能会因为“狼来了”的故作而遭遇质疑与冷漠。

其二，摆拍视频持续污名化合规奔波的骑手群体，将一份踏实奋斗的职业，扭曲成 “靠卖惨博同情” 的刻板印象。

其三，“野火烧不尽，春风吹又生”的摆拍视频也在传递畸形价值观，让那些参与者认为 “演戏卖惨优于踏实劳动”，助长投机取巧的不良风气。

由此可见，要整治摆拍乱象、守护真实温情，短视频平台还得跟进一步。不断出现的摆拍视频说明，目前平台的流量分配算法仍有缺陷，不排除存在“悲情流量优先”的推送逻辑，使得造假者反复投机取巧。同时，平台对同质化、套路化的“骑手卖惨”内容缺乏审核，导致部分账号被封禁后，换个“马甲”又开始新一轮流量收割。

基于此，必须从视频制作、发布的源头出发，通过加强审核、限流封禁等一系列举措，斩断相关团队化造假的变现链条。当然，外卖平台及时向有需要的骑手提供援助，让“带着孩子送餐”的无奈选择越来越少，也是让摆拍剧本无法立足的重要一环。

总之，既要让制度兜底困境，也要用制度杜绝造假，才能让网络空间敬畏真实、崇尚实干、温暖向善。

来源：上海网络辟谣

原标题：一场风雨托付打动全网，一堆造假摆拍消费善意：如何看待“骑手带孩子送外卖”？

本文转自：温州新闻网 66wz.com