健康真相NO.771丨那些用手表监测睡眠的人，小心越测越睡不好……

科普中国 2026-08-23 16:21:15
其实，手表里的睡眠监测，和医院里的专业检测完全不是一回事。你睡得好不好，不能单靠手表来判断。

　　现在很多人早上醒来第一件事是摸出手表，看看自己昨晚睡得怎么样。

　　有人看着“90分”的睡眠评价欣喜，有人盯着像条形码一样的睡眠数据无奈苦笑，并发到网上问广大网友“天天睡成条形码怎么办”。 

　　图片来源于网络

　　其实，手表里的睡眠监测，和医院里的专业检测完全不是一回事。你睡得好不好，不能单靠手表来判断。

　　医院里的专业检测是什么？

　　睡眠分两种时相：非快速动眼睡眠和快速动眼睡眠。非快速动眼睡可分为入睡期、浅睡期、深睡期。快速动眼睡眠期特点是呼吸变得更加急促、不规则，眼睛向各个方向转动，心率增快，血压升高。

　　医院有专业的睡眠检测，叫多导睡眠监测（PSG），它出现于 20 世纪 70 年代，是诊断和评估睡眠疾病的“金标准”

　　多导睡眠图由大核心模块构成：

　　脑电模块通过头部电极采集脑电波，可以精准区分清醒、浅睡、深睡和快速眼动睡眠（REM）

　　眼电模块借助眼眶外侧电极捕捉眼球运动，判断是否进入做梦的 REM 睡眠。

　　肌电模块于下颌或腿部放置电极监测肌肉张力和肢体运动，辅助区分睡眠觉醒状态。

　　心电模块记录心率变化，评估睡眠对心血管的影响。

　　此外系统整合呼吸气流、胸腹运动、血氧饱和度及鼾声，用于诊断睡眠呼吸暂停。

　　其工作原理通过贴在头皮、面部、身体的电极和传感器，采集微弱的生物电信号和生理参数，经放大、滤波、数字化后，由技术员或计算机算法进行睡眠分期和事件分析。

　　监测获得的核心参数包括：

　　睡眠结构参数：如总记录时间、睡眠潜伏期、REM 潜伏期、各期睡眠占比及觉醒指数。

　　呼吸参数：包括呼吸暂停低通气指数（AHI）、血氧饱和度下降指数与呼吸努力相关微觉醒；

　　运动参数：涉及周期性肢体运动指数与下颌肌电活动；心电参数则记录心率变异性与心律失常事件。

　　这些参数共同构建睡眠质量的量化评估体系，为睡眠呼吸障碍、发作性睡病及异态睡眠等疾病诊断提供客观依据。

　　智能手表/手环的工作原理

　　智能手表/手环的睡眠监测原理主要基于内置的传感器通过算法融合估算睡眠状态，无直接脑电信号与医用 PSG 有本质区别

　　通过加速度计（体动仪）监测体位变化和身体活动，判断是在翻身、活动，还是处于静止的睡眠状态。但是无法区分静坐清醒与浅睡眠，也无法区分深睡和 REM

　　通过光学传感器监测血液容积变化（脉搏波）判断心率和心率变异性。清醒时心率较快、波动大；深睡时心率会降低，REM 睡眠时心率会变快且不稳定。

　　通过红光和红外光传感器测量血氧饱和度。如果夜间血氧频繁下降，可能提示睡眠呼吸暂停。但是精度低于医用透射式指夹血氧仪

　　智能手表判断睡眠/清醒上表现接近医用级体动仪，但由于它对睡眠分期的判断是“估算”，易受干扰所以其准确性和疾病诊断能力上与 PSG 存在本质差距

　　研究表明，智能手表/手环在失眠患者中准确率降至 83%，阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）患者中灵敏度降至 92.5%智能手表倾向于高估总睡眠时间 28 分钟，低估觉醒后入睡时间（WASO）37 分钟[1]

　　另外关于睡眠分期，除了智能手表的判断有误差外，服用某些药物也会影响睡眠阶段，所以单纯看智能手表显示的数据，并不能作为睡眠是否好的依据。

　　大多数抗抑郁药会显著抑制 REM 睡眠，延长 REM 潜伏期，减少 REM 睡眠占比。

　　安定类药物会显著减少 REM 睡眠和深睡眠。

　　低剂量喹硫平增加 REM 睡眠，高剂量喹硫平减少 REM 睡眠，增加总睡眠时间。

　　奥氮平会增加深睡眠和总睡眠时间。

　　丙戊酸、苯妥英、左乙拉西坦等抗癫痫药物均显示减少REM睡眠。

　　糖皮质激素会导致REM睡眠显著减少、夜间觉醒时间增加。

　　酒精会抑制REM睡眠，片段化后半段睡眠。

　　咖啡因会减少深睡眠，增加夜间觉醒。

　　如何判断自己睡得好不好？

　　对于普通人来说，睡得好不好，最应该关注的是自身感受，而不是看数据。醒来后自我感受神清气爽，精力充沛，那就是一次高质量的睡眠。反之，白天昏昏沉沉、注意力不集中，那说明睡眠质量并不好。

　　智能手表的准确性不及多导睡眠图（PSG），尤其在深睡眠和REM睡眠分期上存在局限，所以不能用于诊断睡眠障碍。但普通人可以通过智能手表建立规律作息习惯，固定生物钟，还可以用于长期睡眠趋势追踪和睡眠卫生评估对于打鼾严重者，智能手表的血氧趋势还可以提示存在睡眠呼吸暂停的可能，指导及时就诊。

　　但失眠的人不建议使用智能手表来监测睡眠。一方面频繁夜间看时间/数据，会破坏入睡连续性。另一方面，智能手表给出的"睡眠评分"和睡眠数据会加重负面情绪形成新的焦虑源。

　　如果出现以下情况，不要只依赖智能手表，应及时去医院睡眠医学科就诊：

　　1.长期失眠：入睡困难、早醒、睡眠浅，持续超过 3 个月。

　　2.严重打鼾并伴随呼吸暂停：家人反映你打鼾时会突然停止，然后又大声喘气。

　　3.白天过度嗜睡：开车、开会、甚至吃饭时都能睡着。

　　4.睡眠中异常行为：如梦游、说梦话、拳打脚踢。

　　5.智能手表频繁提示血氧异常：即使你没有明显不适，也建议进行专业评估。

　　6.智能手表连续一两周提示睡眠结构紊乱或者节律异常。

　　来源：科普中国

　　原标题：那些用手表监测睡眠的人，小心越测越睡不好……

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

N 监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：张湉

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