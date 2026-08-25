温州日报 2026-08-25 08:14:00

昨晚，市委市政府召开防汛防台工作研判部署会。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要认真贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省委、省政府部署，全面落实“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”工作要求，在思想上更重视、态度上更坚决、措施上更精准、协同上更高效，全域联动打好防汛防台攻坚战，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

温州网讯 昨晚，市委市政府召开防汛防台工作研判部署会。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要认真贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省委、省政府部署，全面落实“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”工作要求，在思想上更重视、态度上更坚决、措施上更精准、协同上更高效，全域联动打好防汛防台攻坚战，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

会前，张振丰来到市防汛防台抗旱指挥部，听取我市气象监测和18号台风“沙德尔”发展、防汛防台措施落实等情况汇报，随后召开会议视频连线各县（市、区）和温州海经区，分析研判防汛防台工作形势，对当前重点任务再部署、再调度、再落实。他指出，18号台风“沙德尔”强度大、水汽足，正向浙闽沿海加速逼近，加之我市前期受台风“巴威”“白海豚”及持续降雨叠加影响，当前防汛防台形势复杂严峻、高位承压。各地各部门要发扬连续作战精神，强化底线思维、极限思维，因地制宜精准布防，层层压实工作责任，以万全准备打好主动仗。

张振丰强调，复盘整改要到位，加强对台风“巴威”“白海豚”防御应对工作的总结复盘，固化落实行之有效的好经验好做法，抢抓窗口期加快设施修复和机制迭代，增强防灾减灾能力，提升本质安全水平。研判预警要到位，细化气象预报预警“颗粒度”，加密开展会商研判，以预报预警为令，进一步强化直达基层一线的叫应叫醒机制，做到上下联动、闻令即动、协同发力。防御预案要到位，根据台风发展变化，按预案分级有序启动应急响应，落实落细防御应对措施，做到精准及时、迅速有力。重点布防要到位，始终把人员安全摆在首位，紧盯强降雨地区和海上船舶、地质灾害点、山塘水库、低洼易涝点、旅游景区等重点领域，根据形势研判和预报预警，梯次做好人员转移工作，确保“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。应急准备要到位，配强备齐应急队伍和各类物资，按照灾情分析预判前置部署抢险救援力量，加强检查盘点和实战演练，确保关键时刻物资调得出、用得上，队伍拉得出、打得赢。

张振丰要求，各地各部门要强化责任意识、大局意识、担当意识，把防汛防台作为考验干部认知水平和工作能力的实战检验，激活“1833”联合指挥体系，严格落实值班值守和信息报送制度，全链条协同筑牢防线，全社会动员守牢阵线，以党员干部辛苦指数换取群众平安指数、幸福指数，奋力交出防汛防台工作高分答卷。

市领导陈应许、李宁参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 市委市政府研判部署防汛防台工作 高效协同 精准布防 严阵以待 全力确保人民群众生命财产安全

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com