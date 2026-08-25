温州日报 2026-08-25 09:40:00

昨天上午，2026温州市中小学“我的教育故事”暑期师德专题报告会举行，全市14万余名中小学教职工和新一批“组团式”援派教师一起通过线上线下同步连线的方式，共赴这场属于温州教育人的“开学第一课”。

温州网讯 昨天上午，2026温州市中小学“我的教育故事”暑期师德专题报告会举行，全市14万余名中小学教职工和新一批“组团式”援派教师一起通过线上线下同步连线的方式，共赴这场属于温州教育人的“开学第一课”。

本次报告会以“铸魂育人践初心 好学温州共奋进”为主题，以“一封书信的时空旅程”为叙事线，从历史深处教育先贤的箴言，到当下师者笔耕不辍的追寻，再到向未来发出的信念邀约，带领全市教师在一封封书信的流转中，探寻自己的教育初心，在共鸣与思考中收获奔赴未来的力量与笃定。会上，共有8位（组）教师代表作了精彩分享，以多维度展现温州教师队伍的精神风貌与时代担当，为全市广大教师树立可学可鉴的鲜活榜样。

“十年来，学生们写给我的书信，我一张都没有丢。这些信从几封攒成一摞，又从一摞积到整整五斤……”泰顺中学吴敏丽，这个曾经负重成长的山村女孩，把年少渴望的温柔与偏爱，都悉数赠予了她的学生。

当她悉心陪伴抑郁症学生走出阴霾，学生写信感谢：“三生有幸，我能在您心里住三年——而您，要在我心里住一辈子了。”

当得知她遭遇人生的灰暗时刻，也是学生们接连写信安慰：“人这一生会遇见一个彩虹色的人，而我，遇见了您。”

“我们总以为教师是独自发光的引路人，但教育更是一场双向奔赴。”吴敏丽分享的这份师生之间“爱出者爱返”的双向奔赴，令人动容。有教师在会后发朋友圈说：“坐在会场沉浸式倾听，感动得掉眼泪，这就是师德的感召力。新学期好！”

同时，温州市职业中等专业学校黄威讲述35年职教坚守，深情写就一封给职业教育的长信，他认为教育是一场边走边扎根的迁徙，除了知识和技术，更要教会学生不管遇到多大难题，都愿意沉下心扎根、稳稳站住的姿态；瑞安市实验小学杨圣颖分享一名教师的成长故事，她在前辈和团队的带领支持中实现拔节成长，卸下紧绷胆怯，练出专业底气，拓宽育人视野，用三年时间完成了从站上讲台到站稳讲台的蜕变；温州市第十七中学李远平讲述自己从初当班主任时的迷茫到成为团队引路人的成长历程，不仅用坚守与陪伴点亮学生前行之路，还帮助更多年轻班主任找到方向；永嘉县机关幼儿园侯雪珍、文成县西坑畲族镇中心幼儿园叶静，这两位城乡幼教人携起手来，讲述如何拆掉教育的“围墙”，把畲族老物件、社区大课堂变成育人资源；瓯海区娄桥第二小学伍渊泼自学编程，研发AI互动教学小程序，让优质课堂跨越百里走进山区，用数智之光点亮乡村孩子的梦想；苍南县外国语学校陈庆锐潜心思考“全人教育智能体”议题，把“看见每一个孩子”作为AI时代师德的重要抓手；温州艺术学校团队挖掘藏在艺术里的思政密码，建设“艺树·少年思政院”，以“照见、陪伴、唤醒”实现思政教育在艺术中的生长。

这场报告会也是新入职教师的同堂培训课。在“师德初心第一课”中，市教育局党委书记、局长郑焕东寄语全体新入职教师，希望他们扣好从教的第一粒扣子，学会转换角色，把每一位学生当成教书育人的中心，认真学、扎实练，和学生一起坚定向阳生长、向新而行，让深厚的教育情怀贯穿整个职业生涯，坚毅坚守、遵循规律、以生为本，耐得住寂寞、守得住初心，努力成为温州教育未来发展的关键力量。

近年来，市教育局始终高度重视广大教师的培养和成长，推动出台“礼遇优待20条”“尊师强教十大举措”，设立校长、班主任、乡村教师等系列培育基金，创新打造“乐师盒”惠师服务平台，加快形成“尊师、惠师、强师”良好格局，“好学温州”品牌日益得到家长肯定、群众认可。站在“十五五”新起点，我市教育行政部门将坚定教师队伍建设“第一工程”定位，坚持“师德师风是教师评价第一标准、领军教师引领教师发展是第一追求、尊师惠师社会氛围营造是第一导向”，聚力打造新时代高素质专业化教师队伍。

来 源：温州日报

原标题： 这堂“开学第一课”，老师们先上！

记者 卓扬 潘舒畅 通讯员 温教轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com