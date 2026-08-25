温州启动防台风Ⅳ级应急响应

温州新闻网 2026-08-25 09:51:00

根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于8月25日10时启动防台风Ⅳ级应急响应。

温州网8月25日讯（记者 诸葛之伊）台风“沙德尔”靠近中！根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于8月25日10时启动防台风Ⅳ级应急响应。

今年第18号台风“沙德尔”（强台风级）今天8时中心距离温州偏东方向约1065公里的洋面上，近中心最大风力15级（48米/秒），预计将以每小时25-30公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大。

受其影响，今天我市阴有阵雨或雷雨，部分中到大雨，局部暴雨；明天多云到阴，局部有阵雨；后天多云转阴，局部有阵雨或雷雨。今天我市沿海海面偏东风6-7级阵风8级，下午减弱到5-6级阵风7级；明天偏北风6-7级阵风8级，下午起逐渐增强到西北风8级阵风9-10级；后天西北风11-13级，台风中心经过附近海域可达14-16级。

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