潮新闻 2026-08-25 09:56:45

近日，2026洞头文艺岛居计划·岛屿舞蹈艺术周在“中国诗歌之岛”洞头举行。来自北京、上海、广西、江西等地的17位优秀舞者集结于此，展开为期7天6夜的海岛深度舞蹈驻留。他们暂别城市的排练厅，走进渔村古厝，以身体为笔以海岛为纸，完成了一场与海洋、渔火、日出和风物的深度对话。

近日，2026洞头文艺岛居计划·岛屿舞蹈艺术周在“中国诗歌之岛”洞头举行。来自北京、上海、广西、江西等地的17位优秀舞者集结于此，展开为期7天6夜的海岛深度舞蹈驻留。他们暂别城市的排练厅，走进渔村古厝，以身体为笔以海岛为纸，完成了一场与海洋、渔火、日出和风物的深度对话。

以海为幕 打破剧场的边界

本次艺术周由温州市洞头区委组织部（人才办）、区人力社保局、区文联等多部门联合主办，是“洞头文艺岛居计划”的重要组成。活动发起人、浙江音乐学院舞蹈学院硕士在读的吴建，同时也是“不用舞蹈”疗愈活动创始人。在他看来，这场驻留的核心命题是探寻舞蹈在非剧场环境中的更多可能。

当舞台被潮汐取代，当灯光换成日出，舞蹈会生长出怎样的形态？答案在7天的驻留中逐渐浮现。舞者们深入洞头海岛渔村、半屏山与望海楼，通过实地采风、即兴舞动与环境舞蹈创作，将海洋文化与在地人文转化为身体语言。

艺术周以“不用舞蹈”开幕活动拉开序幕，这一环节剥离了传统教学中对动作、节奏与标准的执念，以“没有负担、不用记忆、大胆表达”为原则，让身体回归本能。来自五湖四海的舞者们在零评判的场域中卸下防备，为后续的深度创作打开了身体的通道。

随后的“撸舞”环节更是将自由推向极致，没有规则、没有评判，你可以即兴起舞、安静旁观，甚至可以躺平、怪叫、恣意扭动。硕士毕业于西北民族大学的翟天鸽在这里找到了久违的松弛感，而英国圣三一拉邦音乐与舞蹈学院编舞硕士肖聪芳则在这一环节中捕捉到了许多意外的灵感火花。

最富在地特色的当属“海洋故事舞蹈共创工坊”。洞头海洋动物故事传习人林加帅以地道的渔家语调，详细地讲述了《章鱼学功》等世代相传的海洋动物故事。舞者们分组选取故事进行舞蹈共创，将文本中的情节与情感转化为舞蹈创作。来自利莫瑞克大学现代舞专业的杜武勋与队友们将章鱼学功的传奇演绎成一支出色的四人舞，古老传说在肢体的律动中获得了新的生命。

“日出5:20”舞蹈趴则是献给晨光与身体的浪漫之约。8月21日清晨5点20分，姚卓、闫晨蓉、赵诗童、温飞洋等舞者，在金沙滩上用身体唤醒黎明。潮声与霞光相伴，牵引着身体自由摆动，这场即兴共舞没有观众与演员之分，每一位恰好路过的人都可以随时加入。

创作的回响 从半成品到“为海加冕”

驻留期间，“舞者面对面”沙龙为同行们提供了真诚对话的空间。张新慧、靳邹达、余谨彤、胡利雯、金紫蛟等舞者围坐交流，聊创作瓶颈、谈身体认知、分享排练室里的笑与泪。而“舞者心声”环节则让17位舞者用两张卡片回答了两个问题：“如果不跳舞了，你会从事什么事业？”和“请用一句话形容，你为什么要跳舞？”陈林诗棋写下了“舞蹈是我与这个世界对话的唯一语言”，齐淑凡则坦言“如果不跳舞，我大概会去开一家咖啡店”。这些真诚的答案最终汇聚成一面“心声墙”，并被收录制作成《舞者心声》成果集。

“与海共舞”影像分享会上，肖聪芳、徐锦溦、陈宇、杜武勋等创作者分享了的此次驻留的创作经验与在地感受，坦诚展示思考的轨迹与创作的过程。

这里不追求完美，只珍视真实，灵感的雏形如何挣扎生长，那些藏在作品背后的故事在对话中被进一步照亮。

为海加冕 七支作品的最终答卷

8月22日18点30分，东沙青年里的舞台灯光亮起。“为海加冕”成果展演为这段驻留画上了圆满的句号。17位舞者将数日的沉淀、探索与突破凝练成完整的作品，那些从“半成品”蜕变而来的成熟表达，那些与这片土地深度对话后交出的答卷，在舞台上逐一呈现。

作品中可以看到海浪翻涌的弧线与礁石对峙的张力，舞者们将数日来在海边观察到的潮汐节奏转化为身体律动的呼吸感；还将“海洋故事舞蹈共创工坊”中听到的《章鱼学功》《海母丞相》等故事搬上舞台，用多人舞的对抗与纠缠演绎了这场海洋生灵的爱恨情仇。

从初抵海岛时面对陌生环境的打量，到与潮汐、渔火、风物一次次碰撞后的豁然开朗，这场为期7天6夜的岛屿舞蹈艺术周，让舞蹈回归了最本真的状态：它不是表演，而是对话；不是展示，而是生长。正如发起人吴建所言，当舞者们脱下舞鞋踏上沙滩，当古老的渔歌与现代的肢体在日出时分相遇，舞蹈在非剧场环境中找到了它最辽阔的舞台。

海风不息，舞步不止。这场属于洞头、属于海洋、属于每一个自由身体的舞蹈之约，将在下一个夏天继续。

（图片由洞头文联提供）

来 源：潮新闻

原标题： 打破剧场边界 17位舞者在洞头渔村古厝间与海洋潮汐深度对话

通讯员 蔡淑娟 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com