健康真相NO.680丨查出HPV感染就是宫颈癌？别再误解了！

学习强国温州学习平台 乐清市卫生健康局 2026-08-25 10:08:00

拿到HPV阳性报告，很多人瞬间焦虑不已，甚至直接和宫颈癌画上等号。其实HPV十分普遍，绝大多数感染可以依靠自身免疫力清除，只有持续高危型感染，才存在病变风险。正确认识它，科学筛查干预，就能远离伤害。

什么是HPV？

HPV是人乳头瘤病毒，分型超百种，主要分为两大类：

1.低危型：如6、11型，多引发生殖器疣、皮肤寻常疣，一般不致癌；

2.高危型：16、18为头号高危，全球多数宫颈癌由这两种导致，此外31、33、52、58等亚型也具备致癌潜力。

传播主要途径为性接触，也可通过间接接触私密物品、母婴传播，但概率较低。

感染后会有哪些表现？

多数为无症状隐性感染，体检才发现。

1.低危型：会阴或者肛周长出菜花状、颗粒状赘生物，伴随瘙痒、异物感；

2.高危型长期持续感染：可能出现同房后出血、白带血丝、分泌物异味，到晚期才会出现明显消瘦、贫血。

查出HPV阳性，该怎么做？

1.联合TCT（液基细胞学检查）

只查HPV不够，需要结合宫颈细胞筛查，判断宫颈有没有发生病变。

HPV（非16/18）阳性、TCT正常：大多为一过性感染，6～12个月复查即可，90％的HPV感染在2年内消退；

HPV16/18阳性、无论TCT结果如何，必须立刻做阴道镜+必要时活检；

其他高危亚型合并TCT异常，需尽快进行阴道镜检查，根据结果决定下一步治疗方式。

2.不要盲目乱用特效药

目前没有特效药可以直接杀死病毒，规律运动、不熬夜、均衡饮食、减少焦虑，提升自身免疫力，是清除病毒的核心方式；医生可根据情况开具局部辅助用药。

3.做好生活管理

治疗、复查期间，同房全程使用避孕套，避免交叉反复感染；固定伴侣，注意私处清洁，不要频繁冲洗阴道内部，破坏菌群。

关键预防手段

1.接种HPV疫苗

二价、四价、九价覆盖范围不同，无论有无性生活、是否已经感染某亚型，接种依然可以防护未感染分型；越早接种保护效果越好。

2.定期宫颈癌筛查

21岁以上有性生活后开始规律筛查：21～29岁单独TCT；30岁以上推荐HPV+TCT联合筛查；结果正常按医嘱延长间隔。

3.日常防护

性生活全程佩戴避孕套，固定伴侣，不混用浴盆、毛巾，降低暴露风险。

常见误区纠正

1.感染HPV=私生活混乱

错误。有性生活女性一生中感染概率很高，单一伴侣也可能感染；

2.阳性就是癌症

错误。大多数人需要同一高危亚型持续感染，才会出现宫颈癌前病变或癌变，这个过程长达数年甚至数十年，足够干预阻断；

3.转阴后不会再次感染

错误。转阴后仍有再次被其他亚型感染可能，疫苗+定期筛查不能停。

HPV不可怕，可怕的是忽视筛查和盲目恐慌，就算偶然感染，及时干预也完全可以恢复。好好爱护自己，理性看待，远离宫颈疾病困扰。

来源：学习强国温州学习平台 乐清市卫生健康局

原标题：查出HPV感染就是宫颈癌？别再误解了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com