瓯海区委书记刘云峰调研瓯海民营经济创新发展工作

瓯海发布 2026-08-25 10:01:00

8月24日，瓯海区委书记刘云峰专题调研民营经济创新发展工作，实地督导创新平台企业入驻、项目招引、成果转化等工作进展成效，进一步细化创新赋能路径、夯实产业发展根基，以新质生产力培育赋能民营经济转型升级、提质增效。

8月24日，瓯海区委书记刘云峰专题调研民营经济创新发展工作，实地督导创新平台企业入驻、项目招引、成果转化等工作进展成效，进一步细化创新赋能路径、夯实产业发展根基，以新质生产力培育赋能民营经济转型升级、提质增效。瓯海区领导张攀、郑益群、陈澄博、王世昌参加调研。

调研中，刘云峰一行走进中国基因药谷，详细了解前沿技术研发与产品成果转化情况。AR增强现实眼科手术导航系统、可吸收内固定系统、低幼儿童孤独症快速筛查系统……一批高精尖生物医药产品，展现出瓯海生命健康产业强劲的创新活力与发展潜力。随后的座谈会上，与会人员依托“一港一谷”创新平台载体，聚焦生命健康、人工智能等新兴赛道，深入交流产业创新、企业培育、生态构建等工作，探讨瓯海民营经济提质升级路径。

今年以来，瓯海区全速竞跑创新重点赛道，民营经济创新生态持续优化、科创成色持续增厚。“一港一谷”集聚生态企业超1900家，中国（温州）数安港设立东南Token运营中心、人工智能应用推广中心，投用浙南最大具身智能6S中心、OPC生态社区，帝杰曼、信宇科技等6家企业入选省级“数商”，数联文旅、大数据运营等2家企业数据集入选省人工智能行业高质量数据集典型案例，数字经济创新集群加速成型；中国基因药谷投用大分子药物与规模化制备全国重点实验室，落地恒瑞医药、联康药业等头部企业，维眸生物完成港交所IPO递表、入选省未来独角兽百强，新增二三类医疗批件3个，集聚医疗器械生产许可8个、1类创新药在研管线15条，持续夯实生命健康产业创新底盘。

刘云峰强调，要坚持以科技创新引领产业创新，以产业升级带动企业迭代。立足瓯海产业禀赋，持续做强“一港一谷”等创新平台，精准发力项目招引、技术攻坚、成果转化。要聚焦人工智能、生命健康等新兴优势产业，深耕细分赛道，精准施策、大力扶持优质民营企业做强做精、创新突围，培育更多科技型骨干企业、未来型企业。要持续优化创新生态营商环境，强化要素保障、精准服务企业，畅通产学研深度融合通道，推动创新资源高效集聚、产业能级持续跃升。要坚持以创新赋能民营经济转型升级，持续塑造发展新动能、新优势，全力推动瓯海民营经济高质量发展迈上新台阶，为区域经济提质增效注入强劲科创力量。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研瓯海民营经济创新发展工作

记者：黄冰娥 陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com