泰顺发布 2026-08-25 10:30:09

8月24日，泰顺县委书记张银贵实地督导防汛防台、安全生产、生态环保工作。

8月24日，泰顺县委书记张银贵实地督导防汛防台、安全生产、生态环保工作。他强调，要深学笃行习近平生态文明思想，深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示精神和关于安全生产的重要论述，认真落实省市部署要求，坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，统筹抓好隐患整改、生态治理与汛期防汛防台各项工作，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

在国网新源浙江泰顺抽水蓄能电站上库大坝坡面，张银贵详细听取边坡治理等情况。他指出，抽水蓄能电站是县域重点能源工程项目，坝区山体结构特殊。施工单位要切实扛起主体责任，严格按照治理方案细化边坡加固、水土保持措施，常态化开展边坡位移、渗水隐患动态监测，闭环销号所有风险点位。同时要兼顾生态保护，同步做好施工区域水土保持、植被修复工作，实现工程安全建设与生态保护协同推进。

▲张银贵检查竹里畲族乡竹里村屋后滑坡隐患风险防范区

来到竹里畲族乡竹里村屋后滑坡隐患风险防范区，张银贵实地查看滑坡体现状、乡镇日常巡查、转移避险机制运行情况。他强调，山区地质滑坡隐患点直面群众居所，容不得半点松懈，属地乡镇要时刻绷紧地质灾害防范这根弦，严格落实雨前排查、雨中巡查、雨后核查“三查”机制，精准摸排风险隐患，根据应急响应要求及时组织人员转移，确保隐患早发现、险情快处置，切实守护群众居住安全。

在泰顺县液化石油气有限公司，张银贵来到企业监控室，通过视频监控系统查看储罐区、装卸作业区实时运行画面，细致了解企业安全提升工作推进情况。他强调，企业主体要严格落实安全生产主体责任，严守安全管理，紧盯储存、装卸、运输、配送全链条风险，常态化开展设备检修维护，强化从业人员安全管理培训，推进企业持续健康发展。属地乡镇和县相关部门要强化常态化监管，紧盯重点风险点位，加大隐患排查整治力度，督促企业将各项安全措施落实到位。

在长垄矿业堆场，张银贵实地检查堆场规整、边坡治理、扬尘管控、生态复绿等整改工作情况。他强调，矿山领域是安全生产和生态环保的重点监管领域，要坚持安全治理与生态治理一体推进，严格对标绿色矿山开采标准，规范矿石堆放、场内作业、物料运输流程，配齐喷淋降尘、围挡防护等环保设施，全力整治扬尘、水土流失等生态问题，持续推进堆场生态修复和山体复绿。同时要紧盯汛期安全风险，重点强化矿山边坡、排洪沟渠、堆场山体的巡查管控，严防暴雨引发山体滑坡、堆场坍塌等安全事故，推动矿山行业安全、绿色、规范、可持续发展。

督导中，张银贵强调，当前短时强降雨、连续暴雨等极端天气多发频发，地质灾害、山洪风险隐患突出，全县上下要保持高度警惕、克服麻痹思想，全面抓实抓细各项防御工作，聚焦地质灾害隐患点、山塘水库、在建工程、切坡建房、矿山企业等重点区域、薄弱环节，常态开展巡查排查，做到滚动排险、高效治理、动态清零。要高效运行“1833”联合指挥体系，严格落实值班值守和信息报送制度，加强人员转移、隐患防治、抢险救援、应急保障各环节衔接联动，以工作的确定性应对风险的不确定性，全面提升险情快速处置能力，持续筑牢防汛防台的坚固防线。

泰顺县领导雷全勉、钟政添、王涛参加相关活动。

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原标题： 张银贵实地督导防汛防台、安全生产、生态环保工作

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com