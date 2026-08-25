健康真相NO.681丨一觉醒来，男子身上遍布“鞭痕”！罪魁祸首是一碗水……

劳动报、广州卫健委、健康杭州等 2026-08-25 10:08:00

一觉醒来，男子身上凭空出现一道道如同鞭子抽打的红印，没有外伤、不痛不痒，到底是谁“鞭打”了他？

男子背部、腰腹、胸口，莫名出现“鞭痕”，确诊为香菇皮炎！

一大早，陆大爷急匆匆来到医院皮肤科。医生掀开衣物，眼前一幕令人吃惊：他背部横亘数条长条红痕，腰腹、胸口同样散布条索状印记，面部伴随红肿，外观酷似遭受鞭打留下的伤痕。

令人费解的是，陆大爷明确说自己没有受过外伤，也没有抓挠皮肤，睡醒后红痕就莫名出现。外伤、人为抓挠的可能性被逐一排除，医生把排查方向转向食物诱因。

医生表示：“结合皮损特征，我们想到皮肤科一种特征性疾病——香菇皮炎。随即追问他近期有没有吃过香菇，他才回忆起，前几天误喝了一碗泡香菇的水。”

真相终于水落石出。当日天气酷热，陆大爷回家口渴，错把桌上香菇泡发水当成凉茶一饮而尽，触发毒性加免疫双重反应，形成这种特征性鞭打样皮疹。

香菇皮炎不影响内脏

一些抗肿瘤药物也会引发

医生介绍，香菇皮炎又称鞭挞样皮炎。香菇里有一种特殊成分叫香菇多糖，其进入人体以后，引起一种蕈类中毒性反应。

香菇皮炎常见于成人，少见于儿童患者，好发于躯干、四肢，少见于头面颈部、手部、足部，一般不累及皮肤黏膜。

该病仅有皮肤损害，一般不损伤内脏。典型皮损特征为鞭挞样条状或条索状红斑，分散或群集分布细小的丘疹、丘疱疹，伴有不同程度瘙痒。

医生提醒，香菇皮炎的发病机制尚不完全清楚，有说法认为个别易感人群，生吃或食用没有熟透的香菇后，就可能会出现特征性皮疹。香菇多糖不耐热，100℃下半小时或135℃至150℃烹调就可使其失去活性，也就是说，香菇必须熟透了再吃。

吃完香菇后应避免长时间晒太阳，因为香菇具有光敏性，食用香菇后长时间暴晒可能会引起光毒性反应，导致皮肤表面发生急性损伤。

不仅是香菇，一些抗肿瘤药物也会导致鞭挞样皮炎。此外，平菇、黑木耳、金针菇与香菇都属于担子菌门、伞菌纲，这些食物若没经过充分烹制，同样可能引起鞭挞样皮炎。

要是得了香菇皮炎

也别慌张

香菇皮炎具有自限性，一到两周可自行消退。症状较轻可冷敷以缓解瘙痒和红肿；

体质弱、免疫力低下，以及有多种基础病的人群，反应可能更重，如红斑范围很大、出现水疱，或伴有发热等全身症状，一定要及时就医。

这些家常菜

“焯一下”远远不够

这5类食物“简单焯一下”远远不够，需要持续高温烹煮才能安全食用↓↓↓

四季豆（菜豆、芸豆）

短时焯水杀不死毒素，哪怕颜色变翠绿，毒素依旧留存，可能导致恶心呕吐、腹痛腹泻。

正确：焖煮、煸炒，彻底烧到完全熟透，不要吃脆生生的四季豆。

鲜白果（银杏果）

开水焯一下只能去外皮，内部毒素不受影响，易导致头晕、抽搐，儿童风险尤其高。

正确：充分蒸煮炒熟，不要生吃、更不能大量吃。

新鲜扁豆（峨眉豆、猪耳朵豆）

快速焯水只能让其变色，无法彻底清除毒素残留。

正确：长时间高温焖烧，不建议凉拌吃法。

木薯（鲜木薯）

单纯焯水不能充分解毒，简单烫一下就凉拌食用的风险很高。

正确：去皮、切片充分浸泡，再长时间蒸煮，使用超市售卖加工过的木薯粉相对安全。

鲜黄花菜

短时焯水效果有限。秋水仙碱溶于水，但需要浸泡+持续加热，只焯几秒凉拌依旧会中毒，常见症状为恶心、腹痛、呕吐。

正确：开水充分烫煮，再浸泡。日常做菜优先选干黄花菜。

来源：劳动报、广州卫健委、健康杭州等

原标题：一觉醒来，男子身上遍布“鞭痕”！罪魁祸首是一碗水……

本文转自：温州新闻网 66wz.com