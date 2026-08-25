平阳县委县政府研判部署防汛防台工作

平阳发布 2026-08-25 10:04:00

8月24日晚，在市委市政府防汛防台工作研判部署会后，平阳县第一时间召开续会，对当前防汛防台工作进行再研判、再部署、再落实。

8月24日晚，在市委市政府防汛防台工作研判部署会后，平阳县第一时间召开续会，对当前防汛防台工作进行再研判、再部署、再落实。平阳县委书记孟晓斌强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省、市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，发扬连续作战精神，全面抓实抓细各项防御工作，牢牢守住“三条底线”，全力以赴守护好人民群众生命财产安全。

会上，平阳县气象局、平阳县防指办汇报了18号台风“沙德尔”动态走势和防御措施落实情况。

孟晓斌指出，18号台风“沙德尔”来势凶猛、水汽充沛，加之平阳县前期受台风“巴威”“白海豚”及持续降雨叠加影响，防汛防台形势十分严峻。各地各部门必须坚决摒弃麻痹思想和侥幸心理，以对人民群众生命安全高度负责的态度，把各项防御措施抓实抓细抓到位，坚决守住防汛防台安全底线。

孟晓斌强调，指挥体系要“紧起来”，全面进入戒备状态，加密雨情、水情、汛情、灾情及风险监测频次，强化联合会商研判，及时发布和动态调用预警信息，有效应对风险累积叠加。人员转移要“转起来”，坚持“坚决、果断、提前”转移原则，对照应转人员清单，果断做好危险区域群众转移避险工作，确保应转尽转、应转早转、应转快转。水利调度要“动起来”， 坚持“早动、小动”调度原则，统筹全流域水库、河网联合调度，密切关注水位变化，确保科学精准调控。隐患查改要“快起来”，重点防范海上防台和地质灾害、小流域山洪，加强水库、山塘巡查频次，对各类风险隐患再排查、再整治，做好长期应对准备。应急值守要“严起来”，加强防汛督导，推动防汛小单元纵向贯通、高效联动，严格落实应急响应和值班值守制度，确保指令畅通、响应及时。迎战准备要“实起来”，前置布防应急救援队伍，补足补齐物资装备，确保人员、物资、设备全部到位，以万全准备应对万一可能。

孟晓斌要求，各地各部门要坚决扛起防汛防台的政治责任，严格执行汛期24小时值班和领导带班制度，加强统筹协调和督导，持续加大台风动态、雨情水情和防灾避险信息等方面的信息发布和宣传力度，凝聚全域联动、协同作战的强大合力，以最严要求、最实作风、最硬举措筑牢防汛防台的铜墙铁壁。

平阳县委常委、常务副县长李阳阳参加会议。

来 源：平阳发布

原标题： 县委县政府研判部署防汛防台工作

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com