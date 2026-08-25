平阳县委书记孟晓斌调研人工智能创新发展工作

平阳发布 2026-08-25 10:30:09

8月24日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江、万全、平阳经开区等地，调研人工智能创新发展工作，督导县委十四届六次全会精神贯彻落实情况。

8月24日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江、万全、平阳经开区等地，调研人工智能创新发展工作，督导县委十四届六次全会精神贯彻落实情况。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于发展人工智能的重要指示精神，全面落实县委全会关于推动人工智能创新发展的部署要求，抢抓人工智能发展战略机遇，深化“人工智能+”应用场景创新，加快推动创新平阳全面成势，为提升发展注入强劲动能。

孟晓斌首先来到万全镇，走访浙江豪中豪健康产品有限公司生产车间和研发一线，详细了解企业智能康复生态链项目研发、个性化康复场景应用、脑机接口AI按摩椅项目情况。他指出，要持续深耕大健康赛道，强化关键核心技术攻关，推动人工智能与传统康复产业协同创新，以科技赋能增进人民群众健康福祉。

在平阳经开区，孟晓斌来到温州鸿锐科技有限公司，仔细询问企业借助AI技术赋能生产管理、提升智造水平等工作情况，鼓励企业坚定信心，持续加大人工智能应用软件开发力度，在优势领域巩固先发优势，以“人工智能+”助推传统制造业蝶变跃升。

在鳌江实验室，孟晓斌走进低空低轨数智产业创新中心和星澜OPC 社区，认真听取“AI+宠物”智能硬件及数据服务完整产品矩阵的建设情况，并详细了解OPC青年创业社区“1035”三年行动计划实施进展。他强调，要加快构建青年创业创新生态，发挥鳌江实验室“科创引擎”作用，加速推动前沿科技成果从“实验室”走向“大市场”。

调研中，孟晓斌强调，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。各地各部门要强化“AI+产业”的深度融合，以“人工智能+”为切口，打造一批可复制、可推广的标杆型应用场景，推动传统制造向智造跃升。要强化关键核心技术攻关与成果转化，推动“AI+硬件+数据服务”的矩阵式创新，加速培育新质生产力，在协同创新中抢占新赛道。要强化政策供给与要素保障，精准制定专项支持政策，持续增强主动服务意识，在不断优化环境中厚植人工智能发展沃土。

平阳县领导华怀健、盖军参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研人工智能创新发展工作

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com