瑞安召开“清风守矩扬正气·实干担当启新程”廉政主题教育宣传月部署会

瑞安发布 2026-08-25 10:30:10

8月24日，“清风守矩扬正气·实干担当启新程”廉政主题教育宣传月部署会召开。

8月24日，“清风守矩扬正气·实干担当启新程”廉政主题教育宣传月部署会召开。瑞安市委书记李剑锋在会上强调，要深入学习领会习近平总书记关于全面从严治党的重要论述精神，认真贯彻党中央、省委、温州市委相关部署，压紧压实管党治党责任，纵深推进清廉瑞安建设，为打造“天瑞地安·智造商港”、争当高质量发展建设共同富裕示范区先行标兵提供坚强纪律保障。

瑞安市委副书记、市长陈汉存主持会议。瑞安市领导应希克、林政洪等参加会议。瑞安市委常委、瑞安市纪委书记、瑞安市监委主任郑立部署2026年度廉政主题教育宣传月活动。

李剑锋指出，今年是瑞安连续开展廉政主题教育宣传月活动的第25个年头，要提高政治站位，深刻把握其重要意义。这是深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，推动全面从严治党向纵深发展的必然要求；是护航全市高质量发展大局，持续涵养风清气正政治生态的切实需要；是常态化筑牢拒腐防变思想，永葆干部队伍健康肌体的重要举措。要牢固树立和践行正确政绩观，聚焦实施“五争五比”行动，推动全市政治生态和社会风气持续向好。

李剑锋强调，要聚焦精准发力，全面推动廉政主题教育宣传月活动走深走实。要坚持学用贯通，持续拧紧思想“总开关”。强化理论融合学习，扎实常态纪法教育，重视家庭家教家风，夯实廉洁从政的思想根基；突出分类施策、靶向发力，紧盯重点群体、重点领域和关键岗位，推动纪律教育抓早抓实。要坚持融创并举，擦亮清风瑞安的廉洁底色。结合工作实际，主动丰富教育形式，因地制宜打造个性化、本土化的廉洁文化教育品牌；树好正面典型，强化反面警示，教育党员干部勤为民、有担当、知敬畏、守底线；构建多维宣传格局，不断提升廉政教育的渗透力、感染力和影响力。要坚持以廉促干，吹响实干争先的冲锋号。大力弘扬“六干”作风，扎实开展作风效能建设专项行动，锤炼过硬干部队伍；打好严管厚爱激励的组合拳，将廉洁履职贯穿民生服务全过程；坚持勤廉担当，在守住底线中创造更好业绩。

李剑锋要求，要强化保障落实，全力营造风清气正的干事创业氛围。要加强领导，压实责任，带头开展廉政教育专题学习，以身作则履行好“一岗双责”；要精心部署，注重实效，发挥好纪检监察机关组织协调、督查指导作用，确保活动高质量推进；要以群众喜闻乐见的方式宣传展示廉洁文化，营造清廉瑞安人人共建、人人共享的良好氛围。

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原标题： “清风守矩扬正气·实干担当启新程”廉政主题教育宣传月部署会召开

记者：陈豫州/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com