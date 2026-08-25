苍南县委书记张本锋一线督导防汛防台工作

苍南发布 2026-08-25 10:30:10

8月24日下午，苍南县委书记张本锋赴矾山镇督导检查防汛防台工作。

8月24日下午，苍南县委书记张本锋赴矾山镇督导检查防汛防台工作。他强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，树牢极限思维，立足最坏情况、争取最好结果，以最高标准严阵以待，以最严要求查漏补缺，全力打赢防汛防台硬仗。

在矾山镇大心垟村，张本锋实地踏勘山体边坡，仔细检查边坡渗水、土体松动等地质灾害风险，详细询问隐患排查整治和群众避险转移预案落实情况。他与当地群众面对面交流，叮嘱大家密切关注雨情汛情，主动配合避险转移，确保自身安全。张本锋指出，必须把人员安全摆在首要位置，要对各类风险点位开展拉网式再排查，对风险突出区域坚决果断落实人员转移，做到应转尽转、不落一人，坚决守住安全底线。

来到三条溪村，张本锋详细了解片区群众居住布局、防洪薄弱环节以及避险转移底数，实地察看流域水情。他指出，汛情面前要坚持关口前移、力量下沉，压紧压实各级责任，推动镇村干部深入一线，与群众并肩作战，实时掌握雨情水情和群众实际情况，第一时间落实各项防汛部署。要加密极端天气巡查频次，迭代完善应急预警响应体系，保障关键时刻高效运转。要持续细化、推演、完善各层级各环节应急预案，健全政府主导、社会协同、全民参与的防汛防台工作格局。

督导检查中，张本锋强调，防汛防台工作容不得半点松懈、丝毫侥幸。要坚持极限思维，做实做细各项应急准备，层层传导压实工作责任，紧盯重点领域、关键环节、重要部位，抓实隐患排查与闭环整改。针对地质灾害隐患点、低洼易涝区域、危旧房屋等风险点位，要强化前置研判、科学决策，推动各类风险隐患动态清零，切实筑牢县域防汛安全屏障。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋一线督导防汛防台工作

记者/林明明 编辑/黄佳洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com