苍南县委书记张本锋调研人大代表联络站建设工作

苍南发布 2026-08-25 10:30:10

8月20日，苍南县委书记张本锋深入桥墩镇人大代表联络站调研。

8月20日，苍南县委书记张本锋深入桥墩镇人大代表联络站调研。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，扎实推进全过程人民民主基层实践，持续建强基层履职阵地、密切联系服务群众，切实把人大制度优势充分转化为县域治理现代化的实际成效。

在桥墩镇人大代表联络站，张本锋实地察看站点规范化建设、日常运行和代表进站履职情况，详细听取民意收集、纠纷调解、民生难题化解等工作介绍。据悉，该联络站运行四年多来，常态化推行“有一说一”“逢四说事”群众接待机制，常态化倾听群众心声、收集民意诉求、解决民生难题，切实打通服务群众的“最后一公里”。张本锋对联络站履职成效予以充分肯定，要求站点持续健全运行机制、优化服务功能、夯实履职基础，持续发挥听民声、汇民意、解民忧、聚民智的平台作用，推动人大代表履职更接地气、更富实效、更暖民心。

座谈会上，在听取与会人大代表建言献策后张本锋指出，代表建言紧扣发展大局、聚焦民生关切、贴合基层实际，针对性和可操作性强，对推动片区高质量发展具有重要参考意义。张本锋强调，桥莒片区生态优势明显、人文底蕴深厚，在全县发展布局中地位关键、作用突出。要立足片区资源禀赋、聚焦发展短板弱项、聚力提质增效，全方位夯实高质量发展根基。要持续完善交通基础设施，立足区域协同布局，系统谋划跨区域联通项目，以交通能级跃升牵引片区整体发展。要深耕农文旅融合发展，整合特色农业、山水生态与历史人文资源，延伸产业链、提升附加值，培育文旅消费新业态。要优化教育、养老等公共服务供给，精准补齐民生短板，持续增进群众福祉。同时，要建强用好人大代表联络站这一党群连心平台，规范站点运行管理，健全民意收集、交办督办、闭环反馈工作机制。他希望广大人大代表要主动服务发展大局，依法履职担当，当好政策宣传员、发展推动者、民情联络员。各乡镇及相关部门要高度重视代表履职工作，高质高效落实代表议案建议，强化常态化沟通联动，凝聚上下协同、齐抓共管的强大合力。

当天，张本锋一行还前往桥墩镇矴步头村农创客OPC社区提升、林涧文旅营地提升等项目现场，实地调研项目规划设计、业态创新等情况。他强调，要立足桥墩独特生态人文资源禀赋，深度挖掘文旅发展潜力，推动文旅项目建设与基层治理、乡村振兴、共同富裕等重点工作深度融合，深耕本土文化内核、打造特色文旅IP，以特色化、差异化发展激活乡村发展新动能。针对近期极端天气多发频发的形势，要时刻绷紧安全生产和防汛减灾之弦，紧盯山洪、小流域风险点位，从严从实抓好隐患排查、应急值守和防范处置工作，坚决守住安全稳定底线。

苍南县领导杨家乐参加调研。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋调研人大代表联络站建设工作

记者/林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com