西藏洛隆：风光旖旎 山水田园绘就高原诗意画卷

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秋日的西藏自治区昌都市洛隆县风光如画。田野间青稞迎来秋收，金黄田地铺展山间，农户忙于收割，处处洋溢丰收气息。湿地湖泊、古寺村落与森林交相辉映，共同勾勒出藏东大地自然与人文相融的秋日美景。图为8月23日，洛隆县腊久乡巴堆村境内的湖泊美景。（中新社记者 贡嘎来松 摄）