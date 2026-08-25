龙港发布 2026-08-25 10:30:10

8月24日，龙港市委理论学习中心组专题学习会暨2026年第六场“龙港大讲坛”报告会举行，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻认识中华文明起源与形成的历史脉络与独特价值，更好地把握龙港历史文脉、历史坐标与文化根基，进一步坚定文化自信、增强历史自觉，为龙港高质量发展注入更深沉、更持久的文化力量。

8月24日，龙港市委理论学习中心组专题学习会暨2026年第六场“龙港大讲坛”报告会举行，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻认识中华文明起源与形成的历史脉络与独特价值，更好地把握龙港历史文脉、历史坐标与文化根基，进一步坚定文化自信、增强历史自觉，为龙港高质量发展注入更深沉、更持久的文化力量。龙港市领导林海涵、叶鑫俊、苏立盛、李青、侯必仲等参加学习。

学习会特邀中国社会科学院学部委员、历史学部主任、一级研究员，河南省文物考古研究院院长王巍作《长江下游地区文明的起源与形成》专题讲座。王巍结合自身数十年一线考古实践、课题研究与国际学术交流积累的丰厚经验，逐一梳理上山、桥头、下汤、皇朝墩等长江下游标志性史前遗址的重大考古发现，生动阐释了史前先民定居模式、生产技艺、精神信仰与社会组织形态的逐步发展演变，重点剖析了良渚遗址入选世界文化遗产的核心价值与重要国际学术地位。整场讲座论据详实权威、逻辑清晰严谨、内容贯通古今，助力参会干部进一步拓宽历史视野、深化对中华文明与本土文脉的认知，为龙港传承保护历史文脉、挖掘利用本土文化资源提供了有益启发。

会议强调，龙港的文脉源远流长，龙港的文化底蕴深厚，要自觉担负起新时代的文化使命，以文化焕新行动塑造现代文明，不断提升龙港文化的凝聚力、影响力和竞争力。要聚焦考古探源，夯实文物保护基础，加强对文化遗产的整体性、系统性保护，在追溯文明源流中增强历史自觉；深化文旅融合，激活文化资源价值，找准赓续与创新的契合点，在融合赋能中壮大文旅经济；做优文化阵地，涵养城市文脉气质，拓宽普惠均等的传播面，在全民共享中塑造文化自信。

来 源：龙港发布

原标题： 市委理论学习中心组专题学习会暨2026年第六场“龙港大讲坛”报告会举行

记者/谢秀长 王炫 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com