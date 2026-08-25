乐清发布 2026-08-25 10:30:11

8月24日，乐清市委市政府召开会议专题研究物联传感园建设。

8月24日，乐清市委市政府召开会议专题研究物联传感园建设。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新重要论述精神，以科技创新和产业创新深度融合为关键路径，将物联传感作为乐清未来产业发展方向，深入实施工业经济焕新升级行动，推动科技创新引领产业迭代升级，为大力推进创新乐清建设注入强劲动能。

乐清市领导胡立左、叶序锋、陈鹏、王人骏、陈晓炬、郑义等参加会议。会议听取了中国（温州）物联传感园谋划情况及物联传感园项目核心区建设情况的汇报，研究部署下阶段重点任务。

会议指出，要深刻认识物联传感园建设的重要意义，这既是温州科学布局“一区五园”的重要任务，也是乐清顺应时代发展的必然选择，回顾发展历程，乐清以电气电子等传统优势产业奠定了坚实的根基；面对人工智能浪潮，必须立足既有产业禀赋，加快探寻契合本地实际的发展新路径。特别是要依托现有物联传感产业发展基础，聚焦强链补链延链，加快打造标志性产业链，以产业转型升级的实际成效赢得发展主动。

会议强调，要坚持高标准规划，在现有规划基础上深化提升，细化空间规划、产业规划，明确各片区发展定位，统筹推进基础设施、绿色低碳、智慧数字和人居环境等配套建设，确保产城融合一体推进。要坚持高效率推进，建立健全专班运作、清单化管理等工作机制，逐项分解任务、逐条明确时限、逐个落实责任，实行挂图作战、对账销号，统筹好开发时序和建设节奏，加快形成一批可观可感的阶段性成果。

会议要求，全面压实责任链条，加大项目招引攻坚力度，建立健全各区块比拼机制，强化资金、土地等要素统筹保障，定期研究会商，动态跟进工作进展，及时协调解决堵点难点，确保各项任务落地见效，力争在温州“一区五园”比拼中走在前列、勇当标杆。

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原标题： 乐清市委市政府专题研究物联传感园建设

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com