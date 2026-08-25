乐清发布 2026-08-25 10:30:11

8月24日，乐清市召开“两个健康”直通车（政企恳谈会）天正电气专场。

8月24日，乐清市召开“两个健康”直通车（政企恳谈会）天正电气专场。乐清市委书记戴旭强与企业管理层代表面对面交流，深入了解企业科技创新和发展诉求，与企业共谋发展对策、共商破局路径，聚力加速科技成果转化，政企携手推进创新乐清建设，共同为全市高质量发展汇聚强大动能。

乐清市领导胡立左、叶序锋参加会议。

近年来，天正电气抢抓智能化、低碳化以及AI算力配套发展趋势，以“电气+X”为发展方向，加快推进“智能配电+新能源+AI大模型”深度融合，在创新研发、成果转化等方面取得了显著成效。

会上，戴旭强听取公司总体运行、新兴产业布局、未来产业规划等情况介绍，并就企业关心的问题，现场与相关单位研究解决思路、明确下步举措。

戴旭强对企业深耕主业、开拓创新所取得的成果表示祝贺。他指出，企业是最活跃、最贴近市场的创新力量，科技创新是企业提升核心竞争力的必然要求。企业要充分发挥科技创新主体作用，和政府同频共振，协同抢抓市场先机，前瞻布局新领域新赛道，加快推动科技成果转化，久久为功干好科技创新这件难而正确的事，不断塑造发展新动能新优势。

戴旭强强调，要进一步转变思想观念，树牢创新意识、效率意识、重点意识，聚焦重点领域、关键事项，政企携手、同频发力，推动科技创新与产业创新深度融合，全面提升产业链整体发展能级。要健全高效运转的组织体系，强化协同联动，常态开展会商沟通，做好政策解读、资金融通、产销对接等全链条服务，推进“高校+平台+企业+产业链”结对合作，进一步把良好的创新生态转化为更好的营商环境。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市召开“两个健康”直通车（政企恳谈会）天正电气专场

记者 蔡甜甜

本文转自：温州新闻网 66wz.com