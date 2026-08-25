中国天气网 2026-08-25 10:50:00

三伏收官！今年三伏为期40天（7月15日至8月23日），为1961年以来第五热的三伏。其中，新疆、四川盆地等地高温日数多、高温强度大，炎热难耐。三伏结束并不意味着炎热收尾，未来一周，长江流域一带高温闷热天气仍然较多，仍需注意做好防暑降温措施。

今年三伏期间，我国平均气温为22.95℃，仅次于2024年、2025年、2022年、2023年，为1961年有完整观测以来第五热的三伏。

从高温日数分布来看，今年三伏期间高温最多的是新疆，尤其吐鲁番多地三伏期间高温全勤，四川盆地和浙江多地在20天以上。

在省会、首府、直辖市中，三伏期间高温日数最多的是重庆的29天，杭州25天、福州24天紧随其后。从高温强度来看，重庆、乌鲁木齐三伏期间最高气温均突破40°C，杭州、福州也超过39°C，炎热难耐。

三伏结束并不意味着炎热收尾，未来一周，长江流域一带高温闷热天气仍然较多，即使最高气温不到35℃高温线，但由于湿度较大，体感温度也会超过35℃，需防“隐性高温”。

城市中，武汉、重庆高温最为频繁，南京、上海、杭州、长沙、南昌、成都等地虽然高温不多，但也是闷热不减，而且夜间最低气温也多在27℃上下，仍需注意做好防暑降温措施。

来源：中国天气网

原标题：今年三伏为1961年以来第五热 未来一周南方多地需警惕隐性高温

本文转自：温州新闻网 66wz.com