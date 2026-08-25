新华网 2026-08-25 11:30:43

驻日美军士兵近日连发犯罪事件，多人因涉嫌袭警、酒驾和走私毒品被捕。对相关指控，涉案美军士兵均拒绝认罪。

驻日美军士兵近日连发犯罪事件，多人因涉嫌袭警、酒驾和走私毒品被捕。对相关指控，涉案美军士兵均拒绝认罪。

据日本媒体24日报道，在22日凌晨发生的一起案件中，驻日美军嘉手纳基地一名士兵被指在冲绳县冲绳市驾车撞上一辆出租车，导致出租车司机骨折。警方赶往现场后，嫌疑人企图逃跑并对警察施以暴力，致使后者摔倒和手部受伤。事发时，这名士兵身上明显有酒气，但他否认相关指控，称警方说法“完全不对”。

2024年7月2日，在日本东京，民众聚集在日本外务省外，抗议日本政府隐瞒冲绳美军性侵消息。新华社记者张笑宇摄

另一名美军士兵被指23日在冲绳县那霸市道路上酒后驾车，因涉嫌违反道路交通法被捕。面对调查，他态度蛮横，称“不想回答”。22日，还有一名美军士兵在冲绳县浦添市因涉嫌酒驾被捕，同样否认酒驾。

另据冲绳地区海关20日通报，已于19日向那霸地方检察部门告发金泽基地一名驻日美军士兵走私毒品。这名美军士兵本月初将毒品藏匿在背包中入境日本，被警方逮捕。

长期以来，驻日美军犯罪事件频发，其中不乏杀人、强奸、抢劫等恶性案件。统计显示，仅2025年一年，冲绳县警方处理的涉及驻日美军及相关人员的刑事犯罪案件就超过100起。根据日美地位协定，如果美国军人在日本涉嫌犯罪，美方享有优先司法管辖权，因此美军人员所犯案件往往不了了之。

来 源：新华网

原标题： 驻日美军恶行连发：袭警、酒驾、走私毒品

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com