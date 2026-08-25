新华网 2026-08-25 11:30:43

煎饼果子机器人展台前排起长队，外骨骼助行设备助力老人爬楼梯……2026世界机器人大会上，贴近居民消费场景的产品随处可见，前沿技术正转化为普通人可触摸的生活日常，向民生场景延伸。

煎饼果子机器人展台前排起长队，外骨骼助行设备助力老人爬楼梯……2026世界机器人大会上，贴近居民消费场景的产品随处可见，前沿技术正转化为普通人可触摸的生活日常，向民生场景延伸。

吃喝玩乐里的科技新体验

走进大会首次打造的机器人消费街，多款机器人化身“大厨”，现场制作咖啡、煎饼、棉花糖等各色美食。煎饼果子机器人展台前，不少人举着手机记录摊制全过程。北京市民刘先生咬了一口刚出炉的煎饼说：“味道不错，很难想到这竟然是机器人做的。”

画画机器人数十秒即可完成人物肖像绘制，展区内3D打印的玩具琳琅满目，对观众而言，机器人不再是遥不可及的前沿概念，而是一杯咖啡、一张煎饼、一个玩具——看得见、尝得到、带得走。

“消费街采用室内、户外双街区布局，打造‘科技+美食+文创’的沉浸式消费场景。”北京亦庄机器人科技产业发展有限公司商业运营事业部总监孟炎培介绍，户外消费区主打“烟火气”，各类网红小吃、冷饮甜品满足观众就餐需求。室内街区则聚焦机器人服务的实景应用，比如迎宾机器人带来导览体验、AI中医诊疗机器人提供健康调理建议。“我们希望推动机器人从展品向消费品转变，让观众近距离感受机器人在餐饮、医疗、家庭等领域的实用价值。”他说。

“机器人正从展台演示走向真实生活。”云迹科技首席产品官段炎彪认为，多样的消费场景正让行业直面现实世界的需求。

智能装备缓解养老、医疗痛点

如果说玩乐型机器人带来的是“新鲜感”，医疗健康领域的机器人则聚焦人们的生活刚需。

中国电子科技集团公司第二十一研究所展出的速行助力外骨骼可穿戴设备，可为使用者行走提供轻柔推力。这套设备针对爬楼、爬坡场景优化算法，能自动适配平地、爬楼、登山等场景，无需手动切换。该所产品经理刘凯旋表示，产品已在上海市黄浦区部分街道开展试点，切实惠及老年群体。

另一项贴近百姓的便民服务，来自北京亦庄企业——飞巴科技打造的智能牙科服务舱。车上配备牙科椅、种牙机器人和口腔CBCT（口腔颌面锥形束CT），从洗牙到种牙方案设计均可覆盖。“很多老人觉得去医院很麻烦，我们把车停到社区楼下，提供基础诊断再建议就医。”该企业高级产品经理陈一舟表示，公司正以北京市周边试点探索，基础诊断、筛查和洗牙可进社区服务。

2026年8月19日，在2026世界机器人大会上拍摄的骨骼手术用机器人。新华社记者 李欣 摄

“机器人走向‘民生落地’，关键不在于技术参数堆叠，而在于能否找到真实、高频、未被满足的痛点。”国家地方共建具身智能机器人创新中心总经理熊友军说。

机器人落地不只是技术命题，更是商业模式和制度创新的命题——企业敢投入、用户用得起、配套接得住，机器人才能真正从展会走进生活。

机器人从工具转向生活参与者

会场上，孩子们与机器人对弈，人机互动的趣味十足；机器狗能够完成跟随陪伴、环境巡检等多重交互任务，灵活穿梭于展区各处；人形机器人则可完成加热面包、叠衣服等生活化操作，把未来居家生活场景带到观众眼前。

2026年8月19日，一台机器人为观众表演舞蹈。新华社记者 李欣 摄

“机器人不只是冰冷的机器，也可以有温度。”多位现场观众认为，从教学启蒙、情感陪伴到家庭服务，机器人正超越“工具”定位，成为生活中的参与者。

不同形态的机器人轮番登场，正是政策导向与市场需求同频共振的缩影。为推动人工智能与消费深度融合，商务部等8部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，提出面向“一老一小”等重点人群，加快养老机器人、陪伴机器人、人工智能生活助手等新型人工智能产品应用示范，提升情感陪伴、健康监测、移位助行、智慧家务等能力。

“短期内，家用机器人会先以陪伴、人机交互能力进入人们的家庭，逐步完成简单居家任务。”星动纪元联合创始人席悦表示，当配套商业模式日趋完善后，将助推家用机器人加速落地家庭场景。

有业内人士认为，目前民生领域需求旺盛、场景丰富，是释放新质生产力潜能的关键突破口。民生服务机器人将成为新质生产力融入社会运行体系、实现价值转化的重要载体。当硬核技术以最接地气的方式触达普通人，机器人将更好地造福人类。

来 源：新华网

原标题： 当机器人开始“懂生活”

策划：万方 展鹏 主笔：孔令佳 赵宇娇 康薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com