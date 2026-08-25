是否重建海湾美军基地？美国左右为难
美国和伊朗战事延宕近半年，伊朗对美国在海湾地区的多座军事基地发动反击，迫使美方审视重建遇袭基地是否“划算”。据英国《金融时报》23日报道，围绕重建议题，美国左右为难：若重建，需要数十亿美元，且有悖当下灵活分散的军事部署趋势；若不重建，缩减中东布局规模，地区盟友不免心生不满，美军也将留下“仓促脱身”的狼狈形象。
这张3月25日在科威特首都科威特城拍摄的照片显示，位于费尔瓦尼耶省的科威特国际机场一油库遭袭后冒起浓烟。新华社发
基地前景堪忧
据《金融时报》报道，近40年来，美国在中东的军事存在一直由海湾沿岸的军事基地网络支撑，但随着部分基地在美伊战事中遇袭，其前景蒙上阴影。
首先，基地重建需要“烧钱”。美国智库美国企业研究所4月发布的估算数据显示，分布在中东地区7个国家的11座美军基地在战事中受损，修复费用共计50亿美元。这在数百亿美元的美国对伊朗战事投入成本面前，也并非小数字。
其次，为“对抗先进对手”，现有的海湾美军基地日渐“失宠”。报道指出，美国国防部决策层愈发不看好将大型、固定基地作为军事行动集结和补给中心，转而倾向于更加分散的部署模式，使敌方难以打击美军。
第三，部分基地地面设施损毁严重，重建难度较大。伊朗对美军基地的机库、补给和雷达基础设施、指挥控制节点等实施轰炸，美国海军第五舰队一度因其位于巴林的司令部损毁严重，被迫将位于印度洋中部、距离伊朗数千公里的迪戈加西亚岛一处基地作为临时补给枢纽。
美国约翰斯·霍普金斯大学国际问题高级研究学院教授哈尔·布兰兹表示，海湾美军基地，尤其是大型基地，“非常脆弱”。他认为美国将调整在该地区的军事部署，把基地“转移至伊朗短程导弹和无人机射程之外”。
6月15日，一架美军空中加油机从以色列本-古里安机场起飞。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）
伊朗随机应变
为避免落入伊朗短程导弹射程，美军数月来已把部分官兵和战机等转移至以色列、约旦等国，还利用部分欧洲国家的军事基地起降战机和无人机。
伊朗战事爆发以来，已有多名美军士兵身亡，超过200处美军设施受损或被摧毁。美军同时消耗了大量先进防空拦截弹，多种型号导弹库存见底。
伊朗方面则认为与美国陷入旷日持久的军事冲突愈发不可避免，因而早已“未雨绸缪”。据《金融时报》19日报道，伊朗政府内部知情人士警告，如果伊美之间爆发新一轮全面冲突，伊朗将扩大战场，瞄准“更远的目标”，包括美国在保加利亚等东南欧国家的军事设施。
曾供职于以色列军事情报机构的伊朗事务分析师丹尼·齐特里诺维茨推测，伊朗可能研发更多“射程可达以色列或约旦”的中程导弹。
8月7日，沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德（中）、土耳其总统埃尔多安（左）和巴基斯坦总理夏巴兹在沙特麦加签署《麦加共同防务协议》后合影。新华社发（沙特通讯社供图）
盟友质疑承诺
《金融时报》分析指出，即便美国调整在海湾地区的军事部署，也应考虑中东盟友的感受。数十年来，美国与中东地区盟友签订的“石油换安全”协议不断演变，部分海湾国家已经不再完全信任美国，转而寻求同其他国家建立防务关系，努力摆脱对美防卫依赖。美伊战事迫使所有盟友反思，美国的安全承诺到底意味着什么。
沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦本月初签署一项共同防务协议。分析人士指出，在伊朗战事影响外溢背景下，一些国家发现美国“靠不住”，因而寻求加强彼此间安全合作，尝试建立地区集体安全机制。
美国国防部负责中东事务的前任官员达纳·斯特劳尔认为，美国需要在军事行动需求与对中东盟友的安全承诺之间取得“微妙平衡”，且需要评估军事资产和部队部署情况，“以保障海湾国家的安全”。
不过，斯特劳尔和布兰兹均认为，美国可能难以摆脱中东盟友为其贴上的“抛弃盟友”“仓促跑路”等负面标签。
来 源：新华网
记者 王逸君
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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