中国打造活态展示馆守护语言多样性

新华网 2026-08-25 11:26:51

中国语言资源保护工程成果展示馆24日在湖南长沙正式开放。

8月24日，学生在中国语言资源保护工程成果展示馆开馆系列活动开幕仪式上表演童谣。新华社记者 薛宇舸 摄

走进位于湖南省博物馆陈列大楼一层的展馆，一场特殊的听觉之旅就此开启。参观者戴上耳机，听到的不只有普通话，大江南北各具韵味的乡音、来自群山村寨的少数民族古老歌谣，也从巨大的数据库中“走出来”，传入听者耳畔。

8月24日，观众在中国语言资源保护工程成果展示馆聆听湖南各地方言。新华社记者 薛宇舸 摄

中国语言资源保护工程成果展示馆24日在湖南长沙正式开放。展示馆打造以“语言长河 生生不息”为主题的专题展览，打破传统博物馆以实物展品为主的展陈逻辑，依托教育部、国家语委“中国语言资源保护工程”标志性成果，汇集全国汉语方言、少数民族语言和语言文化共计1800余点海量语料，搭配古籍善本、江永女书扇页等30余件珍贵文物，构建起文物实物与数字声音交织的沉浸式展陈空间。

“原始语料经过标准化整理标注，支撑听音辨源识别、语言大模型训练等数字化技术开发，进而生成动态声纹、语言知识图谱等交互素材，转化为展厅中各类沉浸式体验内容。”湖南省博物馆党委副书记陈叙良说，展厅依托数字技术，让国家语言资源保护科研成果从密闭数据库走向大众公共文化空间。

8月24日，观众在中国语言资源保护工程成果展示馆体验“听音辨源”。观众向麦克风说出方言后，机器可识别出观众的家乡。新华社记者 薛宇舸 摄

记者注意到，展厅顶部垂落的“语滴”音频感应装置设计极具巧思。参观者站在感应点位之下，定向音响便随机播放中国各地乡音；一旁的“声纹留印”交互设备可供访客录制方言，人工智能实时生成动态声波图谱，让无形的语言拥有可视化模样。

中国拥有汉藏、阿尔泰、南岛、南亚、印欧五大语系，涵盖上百种语言和难以计数的汉语方言，其中，赫哲语、满语、木佬语等部分语种使用人口已不足百人。

“在全球范围内，传统语言文化式微是共同现实挑战。不少语言没有成熟的文字体系，一旦语言使用者离世，口耳相传的知识、记忆就可能面临遗失风险。”中国语言资源保护工程核心参与者、北京师范大学文学院教授王莉宁说。

为了科学保护各民族语言文字、传承发展中华优秀传统文化，中国语言资源保护工程于2015年正式启动。这是目前世界上最大规模的语言资源保护项目。

十余年间，调查人员奔赴深山村寨、高原牧区，寻访各年龄段本土发音人，遴选土生土长、长期定居本地的发音合作者。王莉宁介绍，不少调查点位地处偏远，团队要克服路途艰险、环境嘈杂等难题，做好现场降噪，反复核验录音素材，遵循“音像图文影”五位一体统一技术规范，系统采录汉语方言、少数民族语言和语言文化，包括单字、词汇、语法例句、口头文化、地方普通话等，将濒临消亡的口传记忆固化为可长期保存的数字档案。

这是8月24日拍摄的中国语言资源保护工程成果展示馆。新华社记者 薛宇舸 摄

“找到理想的发音人难度越来越大。”王莉宁说，经济一体化与人口流动带来的社会变迁，是全球语言文化传承共同面临的挑战。比如，语保团队多年辗转寻访，至今仍未找到合适的木佬语母语受访者，该语言的音像资源未能纳入国家语言资源库，成为语言资源保护的现实遗憾。

陈叙良介绍，展厅专门展出新修订的《中华人民共和国国家通用语言文字法》，展示了国家通用语言文字的形成发展，也对中国丰富的语言生态进行了全面呈现。

藏语保护实践即是鲜活例证。民族地区课堂普及国家通用语言的同时，保留藏语文教学；藏语报刊、广播电视、出版物持续运行；语保工程还对藏语纷繁的地方土语开展田野调查、音像摄录和科学标注，许多仅留存于口头的民俗表达得以永久保存。“这些录音样本在馆内就能听到。”陈叙良说。

据介绍，展馆是中国积极践行《岳麓宣言》的重要实体载体，这份文件诞生于2018年首届世界语言资源保护大会，也是联合国教科文组织首个以“保护语言多样性”为主题的重要永久性文件。《岳麓宣言》向全世界发出倡议，号召国际社会、各国、各地区、政府和非政府组织等就保护和促进世界语言多样性达成共识。

8月24日，观众在中国语言资源保护工程成果展示馆参观。新华社记者 薛宇舸 摄

开馆当日，教育部、国家文物局、联合国教科文组织及国内外语言学、文博领域200余名代表参加活动。与会专家提出，大量语言语料存储在国家级数据库，但成果多局限在学术圈层，如何依托人工智能、数字文博，把海量田野录音转化为大众可感知的文化产品，是语言保护亟待破解的课题。

在王莉宁看来，抢救性记录只是语言资源保护的第一步。“过去我们重在静态抢救，为濒危语言留存声音标本；未来语言保护要转向活态传承。”她说，这座展示馆正是转型的重要实践，推动语言资源走出学术研究，真正走进大众生活。

来 源：新华网

原标题： 中国打造活态展示馆守护语言多样性

记者 双瑞、张玉洁、张格

本文转自：温州新闻网 66wz.com