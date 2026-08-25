新华网 2026-08-25 11:27:43

随着欧洲经历形势严峻的野火季和干旱，一战、二战等时期遗留的弹药在植被被烧光或水面干涸后显露出来，有的甚至被野火引爆，大幅增加消防员面临的风险。

随着欧洲经历形势严峻的野火季和干旱，一战、二战等时期遗留的弹药在植被被烧光或水面干涸后显露出来，有的甚至被野火引爆，大幅增加消防员面临的风险。

据美联社22日报道，法国、比利时、德国和荷兰近日都发生类似事件。

这是8月22日在法国塞纳-马恩省拍摄的火灾后的枫丹白露森林里烧焦的树木。新华社记者邬惠我摄

比利时列日省东部高沼地自然保护区毗邻德国，其茂密的泥炭沼泽森林在二战期间遍布炸弹和地雷。如今，这片森林野火肆虐。列日省省长埃尔韦·贾马尔说，当地近日监测到“数起零星爆炸声”，应急部门据此调整灭火作业方案，以应对火灾区域地下埋藏的未爆弹药。

野火还逼近埃尔森博恩岭和许尔特根森林。这两地在二战曾是战场，特别是许尔特根森林发生的战斗历时88天，美军死亡约3.3万人，德军死亡约2.8万人。

欧洲今年的野火季形势异常严峻。据欧洲森林火灾信息系统统计，今年以来，截至8月12日，欧盟范围内已有约55万公顷土地被烧毁，约为过去20年同期平均水平的2.5倍。

这是8月17日在塞尔维亚边境城市普拉霍沃拍摄的因多瑙河水位下降而显露出的二战时期船只残骸（无人机照片）。新华社记者张璇摄

英国伦敦大学亚非学院学者萨拉·恩杰里说，过去，稳定的气温和可预测的降雨量，令大多数埋藏的武器弹药长期处于休眠状态。但气候变化导致野火频发，一方面可能引爆老旧弹药，另一方面可能焚毁表层灌木丛和杂草，导致埋藏的武器裸露。

世界天气归因联盟上月发表研究报告称，欧洲野火风险上升与一种天气模式密切相关：湿润的冬季促进植被生长，随后干燥的春季和夏季使植被逐渐枯萎，形成大量易燃物。高温加上干旱、低湿度和强风，为火灾提供了理想条件。

野火并非唯一的危险因素，干旱也起到了类似作用。

近日，在斯洛伐克，多瑙河水位下降令两枚水雷露出水面。警方将其埋入沟渠进行可控引爆。在匈牙利，一枚二战时期的炸弹在布达佩斯玛格丽特大桥桥基处露出水面，政府随即关闭了大桥。在德国，莱茵河因干旱而水位骤降，一枚二战时期遗留炸弹赫然出现在河床上。

来 源：新华网

原标题： 野火与干旱致欧洲一战二战未爆弹药频现

记者 荆晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com