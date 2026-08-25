新华网 2026-08-25 11:28:52

美军中央司令部23日通报，截至当天，美军在对伊朗的海上封锁行动中已要求70艘商船改变航向，使三艘商船丧失行动能力，并登船检查两艘船只。

美军中央司令部23日通报，截至当天，美军在对伊朗的海上封锁行动中已要求70艘商船改变航向，使三艘商船丧失行动能力，并登船检查两艘船只。

美军7月14日恢复对伊朗的海上封锁。美军中央司令部在社交平台X发布的最新帖文称，美军“菲恩”号导弹驱逐舰正在阿拉伯海执行针对伊朗的海上封锁任务。不过，帖文下有网友评论说：“他们不应去那里，他们本应在家。”

这是阿曼新闻部6月20日提供的霍尔木兹海峡资料图片。新华社发

美军针对伊朗的军事行动引发美国民众对军人部署状况的关注。此前，多家媒体曝光美军“林肯”号航母物资短缺、生活条件糟糕、舰员士气低落，舰上多人精神崩溃试图跳海。这艘航母去年11月起按计划部署，今年1月被调往中东，参与美军对伊朗军事行动和海上封锁。

针对美方海上封锁，伊朗方面多次说，霍尔木兹海峡处于伊朗“完全掌控”中。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫18日表示，霍尔木兹海峡将继续关闭，直到美国满足与伊朗达成的谅解备忘录中的各项条件，包括解除对伊海上封锁和制裁。

美国和伊朗6月17日公布谅解备忘录正式文本，其设定的60天谈判窗口期本月17日到期。由于双方谈判停滞，美国总统特朗普19日宣布对伊朗实施“毁灭性经济行动”。

来 源：新华网

原标题： 美军称对伊海上封锁已改变70艘商船航向

本文转自：温州新闻网 66wz.com