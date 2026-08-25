新华网 2026-08-25 11:29:42

“这台车空间够大，主流AI大模型都内置了，价格也实在。我预算有限，但又想要智能体验，它正好满足。”在成都国际车展现场，“95后”程序员张先生刚预定了一台车，言谈间满是欣喜。他看中的，不止是车本身，更是一台“能跟上自己生活节奏的伙伴”。

“这台车空间够大，主流AI大模型都内置了，价格也实在。我预算有限，但又想要智能体验，它正好满足。”在成都国际车展现场，“95后”程序员张先生刚预定了一台车，言谈间满是欣喜。他看中的，不止是车本身，更是一台“能跟上自己生活节奏的伙伴”。

图为第二十九届成都国际汽车展览会上的一款展车。新华社发

8月21日至30日，以“领潮而立，向新而行”为主题的第二十九届成都国际汽车展览会正在蓉城火热进行。22万平方米的展馆内，近120个品牌、约1600辆展车同台亮相。与往年不同，今年成都国际车展释放出一个清晰信号：中国汽车产业正从“卖参数”转向“卖生活场景”。

在长城汽车展台上，一辆车顶背着大型露营帐篷的越野车，吸引一些年轻人驻足。“这款车专为露营场景设计，目前已经有几百人预订，非常受欢迎。”现场工作人员介绍道。

在第二十九届成都国际汽车展览会上，一辆越野车吸引参观者驻足参观。新华社记者 董小红 摄

类似的场景在展馆内屡见不鲜：鸿蒙智行享界G9推出了原生电动车顶帐篷套装，并搭载集成式尾门厨房，一键展开就能开启户外露营；吉利银河战舰700则配备三重防护营地哨兵系统，在野外露营时可动态监测数米内的周边环境……

“用户驱动”的产品逻辑，正成为现场各大品牌不约而同的共识。奇瑞汽车股份有限公司执行副总裁李学用表示，“让技术有温度，更能够解决真实生活场景中的问题。”

图为第二十九届成都国际汽车展览会上一款适合露营的展车。新华社记者 董小红 摄

消费需求的变迁，正在深刻改写汽车行业的竞争规则，用户越来越愿意为“能满足特定场景的好车”买单。

本届成都国际车展的品牌阵容变化，也折射出消费驱动的产业变革：比亚迪集团所在的9号馆，腾势、方程豹、仰望等品牌同台展出；奇瑞集团携旗下多个品牌齐聚亮相；鸿蒙智行旗下问界、智界、享界等品牌矩阵也集中展示……全赛道品牌同场竞技的背后，是消费者日益细分的需求，正在推动汽车企业以“集团化阵容”覆盖更丰富多元的生活场景。

从“通勤工具”到“移动生活空间”，从“拼参数”到“拼场景”……当消费者用“选一种生活”的逻辑去“买一台车”，中国汽车行业正在经历一场从需求端发起的深刻变革。这场变革的航向，正由每一位消费者的真实需求共同书写。

来 源：新华网

原标题： 汽车消费新观察：当“买一台车”成为“选一种生活”

记者 董小红、李力可

本文转自：温州新闻网 66wz.com