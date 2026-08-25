新华社 2026-08-25 15:26:55

记者24日从工业和信息化部获悉，《国家人形机器人产业标准体系建设指南（2026版）》（征求意见稿）将公开征求社会各界意见。征求意见稿提出，到2028年，在人形机器人能力测试及评估方法、关键技术、平台与系统、场景应用、安全治理等方面完成至少100项关键标准制定。

记者24日从工业和信息化部获悉，《国家人形机器人产业标准体系建设指南（2026版）》（征求意见稿）将公开征求社会各界意见。征求意见稿提出，到2028年，在人形机器人能力测试及评估方法、关键技术、平台与系统、场景应用、安全治理等方面完成至少100项关键标准制定。

人形机器人是由人工智能驱动，具有类人形态与能力，可自主执行复杂任务的新一代智能终端。近年来，我国人形机器人产业发展迅速，亟需建立术语、接口、测试评价等相关标准规范技术创新、产品研发及规模应用。目前，国内外在研及预研的人形机器人标准超过百项。

征求意见稿提出，建立健全人形机器人标准体系，重点突破基础共性、类脑与智算、肢体与部组件、整机与系统、应用、安全伦理等领域标准研制。到2028年，创新探索标准研制工作模式，建成系统科学、协调配套的标准体系，开展标准宣贯和实施推广的企业超过200家，为人形机器人产业高质量发展提供坚实支撑。

征求意见稿还明确，按照“系统全面、急用先行、动态更新”原则，构建人形机器人标准体系。建设内容主要包括规范人形机器人能力分级方法体系；规范人形机器人唯一标识定义、编码规则及识别机制；面向结构化、半结构化工业环境下的人形机器人作业需求，围绕制造过程中的操作能力、环境适应性等方面提出规范要求；规范人形机器人技术研发与场景应用的伦理道德约束及社会影响评估等。

征求意见稿将于8月25日至9月23日向社会公开征求意见。

来 源：新华社

原标题： 国家人形机器人产业标准体系建设指南将公开征求意

记者周圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com