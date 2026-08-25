新华社 2026-08-25 15:34:03

美国财政部长贝森特24日下午召开新闻发布会，宣布美国当日发起对伊朗“经济孤立”的新一轮制裁措施，以进一步加大对伊施压。

美国财政部长贝森特24日下午召开新闻发布会，宣布美国当日发起对伊朗“经济孤立”的新一轮制裁措施，以进一步加大对伊施压。据美财政部外国资产控制办公室24日发布的公告，美国从当日起把对伊朗经济制裁范围扩大到航空、数字资产、黄金、航运和技术行业等5个领域。公告称，美国还将暂停多项涉伊朗的许可，涉及部分教育活动和服务、个人汇款、体育和学术交流等。此外，约60个伊朗相关实体、个人和船只被列入制裁清单，覆盖核与导弹技术、网络行动、石油贸易等。贝森特说，美国针对伊朗在全球的金融联系发起“猛攻”，旨在切断伊朗政府每条经济生命线，直至其完全孤立。他称：“从今天开始，财政部和其他部门将收紧制裁并封锁伊朗伊斯兰革命卫队和伊朗政府每一项潜在收入来源。”贝森特还称，美方不再接受所谓“灰色区域运作”，若相关国家不采取措施，美财政部将采取单方面行动。任何为伊朗洗钱的实体将被移出美元体系。美国总统特朗普正在就停止与伊朗往来的具体要求致电多方领导人。

伊朗最高领袖顾问：回应将比以往更加坚决

伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔24日晚在社交媒体平台表示，面对美方威胁，伊朗的回应将比以往更加坚决。

穆赫贝尔在其社交媒体账号上发文说，美国过去47年来采取包括制裁、战争以及企图分裂伊朗在内的敌对战略，均未取得预期效果。而如今要面对的，是伊朗内部的团结及在霍尔木兹海峡的威慑能力。他说，“这一战略失败是对美方继续作出错误判断的明确警告”，伊朗的回应将比以往更加坚决。

24日晚，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫表示，美方清楚其相关强硬言论难以取信于人，且美国当前的经济状况也不允许其进一步收紧与其他国家的经贸关系。他说，伊朗的贸易伙伴已通过媒体表态以及直接传递信息等方式表示，“不会认真对待”美方相关言论。

伊朗总统：美国恃强凌弱无助于解决问题

据伊朗总统府24日消息，伊朗总统佩泽希齐扬当天在会见巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔时表示，美国“应改变与伊朗打交道时的言辞和做法”，依靠强权和霸凌只会使相关进程更加复杂。

佩泽希齐扬表示，伊朗人民依靠内部团结能够应对各种压力和威胁。他说，“在地区建立持久和平与安全，并同伊斯兰国家开展互动与协作，是一项基本要求”，伊朗愿同伊斯兰国家和邻国开展多领域合作。

佩泽希齐扬表示，伊斯兰国家加强团结和凝聚力有助于应对以色列及其他外部威胁。他同时希望巴基斯坦通过外交努力，为地区局势缓和发挥作用。

穆尼尔表示，为推进共同目标并达成全面协议，有必要审慎讨论和研究相关外交进程。巴基斯坦将继续发挥斡旋作用，并希望危机结束能够开启地区全面合作的新阶段，实现地区集体安全重建与发展。

来 源：新华社

原标题： 美国全面升级对伊制裁：涉航空、黄金等5大领域，伊朗回应！

本文转自：温州新闻网 66wz.com