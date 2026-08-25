“四名泰国男子涉嫌从曼谷一家酒店绑架一名中国女子”，我使馆公布最新消息
央视新闻 2026-08-25 15:42:11
记者25日自中国驻泰国大使馆获悉，经向当地警方核实，事件中的外籍公民确为中国公民，目前已得到妥善安置，使馆正在配合警方调查工作，案件正在进一步审理中。
涉事车辆
据此前泰国方面消息，四名泰国男子因涉嫌从曼谷一家酒店绑架一名中国女子，并试图将其带往泰缅边境地区而被捕。
记者25日自中国驻泰国大使馆获悉，经向当地警方核实，事件中的外籍公民确为中国公民，目前已得到妥善安置，使馆正在配合警方调查工作，案件正在进一步审理中。
来 源：央视新闻
原标题： “四名泰国男子涉嫌从曼谷一家酒店绑架一名中国女子”，我使馆公布最新消息
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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