人民日报 2026-08-25 15:46:56

8 月 25 日 ，道路交通安全法修订草案提请 十四届全国人大常委会第二十四次会议 审议。此次修订，聚焦 “醉驾”、“僵尸车”、“超标车”治理和电动自行车、“暴走团”管理等突出问题，有针对性完善制度措施。同时，修订草案统筹发展和安全，妥善处理道路交通安全与自动驾驶汽车和电动自行车产业发展、通行效率提高等关系。

修订草案 加强 了 道路交通安全行为规范 ：

规范机动车驾驶行为。禁止“酒驾”“毒驾”“飙车”“盲驾”（驾驶时拨打或者接听手持电话、观看视频等）等。

规范非机动车驾驶行为。禁止驾驶依法应当登记但未登记的非机动车上道路行驶；要求电动自行车最高时速不得超过20公里，按规定戴安全头盔，不得超速、逆行、闯红灯等。

规范乘车人、行人行为。预防“开门杀”，要求开关车门时，乘车人注意观察、驾驶人提醒注意安全；规范“暴走团”，要求未经许可不得占用道路从事体育健身等非交通活动，有关单位加强日常巡查和劝阻制止。

修订草案还 建立自动驾驶汽车道路交通安全制度。 根据修订草案， 自动驾驶汽车通过道路通行规则符合性测试并依法登记后，方可上道路行驶。 在 违章处理原则 上， 相关交通违法行为由生产企业、进口企业接受处理，具体办法由国务院公安部门牵头制定。 此外，修订草案还 强化企业责任 ， 要求生产企业、进口企业确保自动驾驶汽车道路行驶安全、网络安全、数据安全，不得虚假、夸大宣传自动驾驶功能。

同时，修订草案还涉及 提升便民利民服务水平 、规范道路交通安全执法等内容。如适当扩大道路交通事故救助基金适用情形和先行垫付费用范围，保障受害人获得及时救助；规定电子执法应当经过法制和技术审核，固定设备设置地点要向社会公布，当事人享有陈述、申辩等权利。

来 源：人民日报

原标题： 电动自行车最高限速拟调整

记者：张璁

本文转自：温州新闻网 66wz.com