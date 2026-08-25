温州提升防台风应急响应为Ⅲ级

温州新闻网 2026-08-25 17:32:40

温州网8月25日讯（记者 诸葛之伊）根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于8月25日18时起将防台风应急响应提升为Ⅲ级，并同步提升突发地质灾害应急响应为III级。

今年第18号台风“沙德尔”（强台风级）今天（25日）14时中心距离温州偏东方向约940公里的洋面上，近中心最大风力15级（48米/秒）。预计“沙德尔”将以每小时20-25公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大，将于27日夜间到28日上午在浙江中南部到福建中部一带沿海登陆。

受其影响，27-28日我市将有明显的风雨天气，27日夜里中到大雨，局部暴雨，28日暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，29日阴有阵雨；26日夜里沿海海面逐渐增强到7-9级，27日继续增强到11-13级，27日夜里到28日12-14级，台风中心经过附近海域可达14-16级，28日夜里起逐渐减弱至6-8级；27日夜里东南部沿海平原西北风8-9级逐渐增强到10-12级，28日偏北风10-12级转东南风6-8级。

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