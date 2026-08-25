网传“武汉轮椅老人上高架蓄意碰瓷”不实（2026·08·25）

全国网络辟谣 2026-08-25 17:54:39

辟谣 网传“武汉轮椅老人上高架蓄意碰瓷”系谣言

详情：近日，有网民在“武汉一老人乘电动轮椅驶上高架桥环线逆行”视频评论区猜测，老人此举系“蓄意碰瓷”，引发关注。对此，武汉警方发文还原事情真相。实际情况是，8月15日9时30分许，该老人因患病意识模糊、记忆混乱，乘坐电动轮椅误入鹦鹉洲长江大桥高架逆行，并非蓄意为之。交警将老人安全带离现场，后续老人已由家属平安接回。（来源：“湖北网络辟谣”微信公众号）

科普 发射窗口是什么？嫦娥七号为何不能过几天再发？

详情：近日，“嫦娥七号任务因不满足发射条件，无法在今年预定窗口实施”的消息引发公众关注。究竟什么是发射窗口？为何任务不能简单延后几天再发射？

发射窗口，指的是允许火箭实施发射的时间范围。航天器能否发射、何时发射，需要综合轨道、天体位置、测控、天气等多重条件。普通近地卫星任务的窗口相对宽松，错过几天等待下一轮即可。但对于飞行距离遥远的航天器而言，发射窗口期并不宽裕，嫦娥七号便面临条件严苛的发射约束。

本次嫦娥七号任务目标是奔赴月球南极，寻找水冰存在的直接证据。选择南极，是因为月球自转轴倾角极小，太阳在南极几乎贴着月平线扫过地表面，部分高地遮挡极少，年光照率可达80%以上，形成“永昼”区；而周边撞击坑底部是永久阴影区，温度低至-230℃左右，水冰可能就藏在那里。

嫦娥七号主要靠太阳能供电，必须精准卡点，在南极优质极昼窗口开启前顺利抵达着陆。初步估算，全年适宜探测器稳定作业的优质光照窗口大约只有100天。这一窗口并非每月都会出现，更无法靠延后几天来弥补。一旦错过今年最佳时机，探测器抵达时南极光照已经衰减，设备供电、导航都会出现问题，月面探测的作业窗口期也会压缩甚至丧失。这也是官方表述为“不能在今年预定窗口实施”，而非简单“延迟若干天”的核心原因。期待嫦娥七号在下一个窗口期，稳稳出发，稳稳抵达。（来源：央视新闻客户端）

通报 中央网信办深入推进网络娱乐团播乱象整治工作

详情：“清朗？网络娱乐团播乱象整治”专项行动启动以来，中央网信办紧盯娱乐团播场景内容低俗不良、规则设计刺激打赏、侵害未成年人权益等突出问题，持续加大违法违规娱乐团播打击力度，目前已累计处置团播违规直播间7200余个，严惩违规账号2200余个，同时指导网站平台清退处置一批问题严重的团播MCN机构，发布治理公告17期，并集中曝光典型案例，形成有力震慑。

专项行动期间，中央网信办坚持整治与规范并重，着力细化完善团播审核机制，优化榜单排名和功能玩法，强化团播账号和团播机构管理，指导督促网站平台积极履行主体责任，有针对性地加强娱乐团播规范管理。抖音推进团播账号主页MCN机构信息外显工作，组织开展团播机构培训，从源头规范娱乐团播行为。快手细化团播审核标准，加强技术能力建设，提升对团播低俗玩法和不良互动的识别准确率。微信视频号上线疑似未成年人团播身份核验功能，有效防范未成年人以隐蔽形式出镜参与团播。哔哩哔哩优化调整团播功能玩法，下线倍数积分、梯度加成、“冲榜”等刺激打赏的玩法机制。小红书采取限流等处置措施，严管密集喊话、无实质内容PK等团播不当行为。

经过治理，娱乐团播低俗内容大幅下降，诱导刺激打赏等违规行为得到有效遏制，团播生态明显转好。下一步，中央网信办将继续保持高压严管态势，加大娱乐团播违规账号和机构查处力度，指导督促网站平台健全娱乐团播管理机制，提升技术治理能力，持续优化功能玩法，推动形成健康有序、风清气正的娱乐团播生态。（来源：“网信中国”微信公众号）

通报 安徽合肥警方公布4起网络谣言查处典型案例

详情：个别网民为赚取流量博眼球，通过虚构事实、造假摆拍等方式扰乱网络秩序，造成不良社会影响。安徽省合肥市公安局网安部门现公布4起依法查处网络谣言典型案例。

案例一：肖某编造“游泳圈被划破导致人员溺亡”网络谣言案

网民肖某为吸引流量，在某短视频平台发布“某公园大人带小孩游泳，游泳圈被划破导致溺亡”的不实信息，造成不良社会影响，扰乱社会秩序。

案例二：刘某编造“台风巴威影响合肥致大量汽车泡水”网络谣言案

网民刘某为博取流量，进而宣传自身行李寄存业务，利用AI工具将外地大雨受灾图片合成视频，谣称“合肥受台风巴威影响，道路积水严重，致大量汽车泡水”并发布在某短视频平台，造成不良影响，扰乱社会秩序。

案例三：张某发布某车企虚假信息案

网民张某在微信朋友圈中发布身穿某车企工作服照片，并配文宣称系公司创始人董事会主席兼名誉董事长，并虚构该车企的相关情况，传播虚假信息。该行为导致不实内容被大量转发和讨论，直接损害了该车企及公司创始人的个人声誉，扰乱了正常的市场秩序，造成不良社会影响。

案例四：郝某编造“宁波下架合肥直达宁波飞机票”网络谣言案

网民郝某为吸引流量，在某短视频平台发布“宁波下架合肥直达宁波飞机票”等不实信息。该谣言在网络上发酵后，引发计划出行的旅客焦虑和误解，造成不良影响，扰乱社会秩序。

目前，上述4名涉案人员均已被合肥市公安机关依法予以行政处罚。（来源：“安徽网络举报”微信公众号、“合肥警方”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

原标题： 网传“武汉轮椅老人上高架蓄意碰瓷”不实（2026·08·25）

本文转自：温州新闻网 66wz.com