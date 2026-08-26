温州日报 2026-08-26 08:34:00

昨晚，市委市政府召开会议研判调度18号台风“沙德尔”防御应对工作。省委常委、市委书记张振丰强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持人民至上、生命至上，科学精准落实防御应对措施，坚决守住“三条底线”，切实守护好人民群众生命财产安全。

温州网讯 昨晚，市委市政府召开会议研判调度18号台风“沙德尔”防御应对工作。省委常委、市委书记张振丰强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持人民至上、生命至上，科学精准落实防御应对措施，坚决守住“三条底线”，切实守护好人民群众生命财产安全。

会上，市领导听取关于台风“沙德尔”动态监测情况汇报，并与市防指成员单位一同研判形势，调度防汛防台工作。张振丰指出，台风“沙德尔”对温州影响加剧，可能带来“风雨潮三碰头”叠加风险，防汛防台形势格外复杂严峻。各地各部门要树立底线思维、极限思维，发扬连续作战精神，立足“海上决战、陆上迎战”，把坚持“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等工作要求贯穿防汛防台全过程各方面，全面进入战斗状态，以工作的确定性应对风险的不确定性，坚决筑牢防御台风“沙德尔”的安全屏障。

张振丰强调，要强化会商研判，实时跟踪台风路径、强度、风雨潮变化，细化预报颗粒度，以预报预警为令，落实叫醒叫应机制、梯次管控措施，全方位提升防灾避险前瞻性、主动性、精准度。要抓好海上防台，对进港船舶再检查、停靠船舶再加固、沿海除险再加码，逐船、逐人、逐平台认真排查，加强涉海涉岛区域安全管控，确保船舶全归港、人员全上岸、海塘全线安。要全量排查风险，对照“八张风险清单”，严防小流域山洪、地质灾害、城镇内涝等风险隐患，全市“一盘棋”调度水库河网，分级分类落实景区游客、交通运输、重点行业等管控措施，确保不留盲区死角。要抓实转移避险，严格落实“三提前”“三必须”要求，梯次快速组织转移工作，加强避灾安置点物资供给和安全保障，用心用情提供暖心服务，确保人员“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。要做好应急准备，备足备齐应急装备和物资，前置各类抢险救援力量，以“两直一白”方式滚动发布台风动态和防灾避险提示，为合力打赢防汛防台大仗硬仗做足准备、造浓氛围。全市上下要咬紧牙关、全面应战，持续发扬连续作战精神，高效运行“1833”联合指挥体系，严格执行24小时值班和领导带班制度，落实落细“市包县、县包乡、乡包村、村包户”包保责任，推动力量层层下沉，强化措施刚性落实，始终做到守土有责、守土负责、守土尽责。

市委副书记、市长张文杰强调，要坚持以人为本、安全第一，从严从细落实各项防御措施；要做到快速响应、高效应对，强化专班运作，加强统筹协调；要确保细致入微、万无一失，抓实隐患排查、人员转移避险、水库河网调度等重点工作，坚决打赢防台攻坚战。

会议以视频形式开至各县（市、区）和温州海经区。市领导王军、陈应许、李宁、王彩莲、黄阳栩、崔波参加研判调度。

来 源：温州日报

原标题： 市委市政府研判调度18号台风“沙德尔”防御应对工作 迅速行动 全面应战 坚决筑牢防汛防台安全屏障

记者 郑序 眎眎 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com