温州日报 2026-08-26 08:41:00

昨天，市十四届人大常委会第三十六次会议举行第一次、第二次全体会议。会议听取市政府关于《中华人民共和国农村集体经济组织法》《浙江省村经济合作社组织条例》贯彻实施情况、民生领域信访问题集中治理工作、2026年上半年全市和市级预算执行情况、2025年市级财政决算草案、2025年市级预算执行和其他财政收支的审计工作、2026年度民生实事项目进展情况等报告；审议关于温州市与巴西圣保罗市、匈牙利森特什市建立友好城市关系、关于建立温州市选举工作委员会等议案和有关人事任免事项。

温州网讯 昨天，市十四届人大常委会第三十六次会议举行第一次、第二次全体会议。市委副书记、市长张文杰作关于2026年上半年我市经济社会发展情况和下半年政府工作的报告。市人大常委会主任张加波、副主任项伟胜分别主持会议。

张文杰指出，今年是“十五五”开局之年，也是温州跻身“万亿之城”再出发的起步之年。全市政府系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，牢固树立和践行正确政绩观，全面落实省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，深入实施新一轮“强城行动”，大力开展“十大攻坚”，经济运行承压稳进，新旧动能加速转换，改革开放走深走实，城市能级加快跃升，发展环境优化提升，“缩差共富”取得实效。

张文杰表示，下半年全市政府系统将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全面落实中央、省委省政府决策部署，着力推动创新发展全面成势、主导产业攀高向强、服务业扩能提质、消费扩容升级、投资提质增效、改革攻坚突破、开放强市建设、城市内涵式发展、全面绿色转型、共富先行示范，坚定扛起“经济大市挑大梁”的责任担当，提速做强“一圈一极一中心”，奋力实现“十五五”发展精彩开局。

会议听取市政府关于《中华人民共和国农村集体经济组织法》《浙江省村经济合作社组织条例》贯彻实施情况、民生领域信访问题集中治理工作、2026年上半年全市和市级预算执行情况、2025年市级财政决算草案、2025年市级预算执行和其他财政收支的审计工作、2026年度民生实事项目进展情况等报告；审议关于温州市与巴西圣保罗市、匈牙利森特什市建立友好城市关系、关于建立温州市选举工作委员会等议案和有关人事任免事项。

市人大常委会副主任、秘书长出席会议。市政府有关副市长和市监委、市中院、市检察院有关负责人列席会议。

来 源：温州日报

原标题： 市十四届人大常委会第三十六次会议召开 审议上半年全市经济社会发展情况

记者 缪眎眎

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