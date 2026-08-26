温州日报 2026-08-26 08:41:00

昨天，省委常委、市委书记张振丰专题调研民营经济创新发展工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，全面落实省委、省政府部署要求，坚决扛起民营经济重要发祥地的使命担当，向改革要动力，向市场要活力，高水平建设创新温州，促进“两个健康”先行示范，推动民营经济创新发展走前列、树标杆，为做强“一圈一极一中心”、续写中国式现代化温州新篇章贡献民营经济更大力量。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰专题调研民营经济创新发展工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，全面落实省委、省政府部署要求，坚决扛起民营经济重要发祥地的使命担当，向改革要动力，向市场要活力，高水平建设创新温州，促进“两个健康”先行示范，推动民营经济创新发展走前列、树标杆，为做强“一圈一极一中心”、续写中国式现代化温州新篇章贡献民营经济更大力量。

企业综合服务中心是我市“六位一体”助企服务体系重要组成部分。张振丰走访市企业综合服务中心，察看了解平台运行和业务办理情况，要求始终把“企业满意”作为重要标准，强化服务集成，健全业务闭环，充分释放“数据得地”“问企识才”等创新机制红利，落实落细“办不成事”兜底服务，解决好企业急难愁盼和关键小事，持续擦亮“温暖营商”品牌。

随后召开的调研座谈会上，张振丰指出，推动民营经济创新发展是坚持和落实“两个毫不动摇”的题中之义，是温州践行“续写创新史”殷殷嘱托的必答题、抢抓高质量发展新机遇的先手棋。要提高政治站位，坚定不移支持民营经济健康发展、民营企业家健康成长，引导广大民营企业准确识变、科学应变、主动求变，积极投身高质量发展主战场，树立“民营经济看温州”新标杆。

张振丰强调，要聚力提升民营企业创新能力，把握融入上海（长三角）国际科技创新中心建设机遇，用好“一港五谷”“一区五园”等平台空间，聚焦人工智能等新兴赛道，深化企业主导的产学研用体系，健全“高校+企业+平台+产业链”结对合作机制，贯通科技成果转化链条，加快培育新质生产力。要聚力深化“两个健康”集成改革，迭代“六位一体”为企服务体系，精准对接企业需求，围绕破解要素瓶颈制约、推动投资项目落地等重点，以“有感服务”惠企助企利企。要聚力壮大市场经营主体，深入实施“头部领航、腰部倍增、小微强基”三大行动，加强企业全生命周期服务，完善“科技型中小企业—高新技术企业—科技领军企业”梯度培育链条，稳固高质量发展底盘支撑。

省工商联副主席林建良，市领导王军、汪驰、吕伯军、陈应许、李宁、王彩莲等分别参加调研或座谈。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰调研民营经济创新发展工作时强调

营造一流创新生态和营商环境 树立“民营经济看温州”新标杆

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com