温州都市报 2026-08-26 08:41:11

昨天召开的温州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十六次会议，听取了市政府关于2026年度民生实事项目进展情况的报告。

温州网讯 昨天召开的温州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十六次会议，听取了市政府关于2026年度民生实事项目进展情况的报告。据悉，截至8月中旬，42项市民生实事项目进度均超70%，其中6项提前完成，实现“时间过半、任务过半”且稍快于时序进度的预定目标。

市政府将民生实事作为政治任务抓紧抓实，建立常态化督查协调推进机制，做到“一个项目、一套标准、一体推进、一抓到底”。各领域项目总体进展顺利，部分项目已提前超额完成年度任务。

“暖心教育”工程方面，建设互动教学云窗、配备人工智能教育设备、打造探究式科学空间、建设校园安全设施等项目进度超80%；通过新建改扩建、增加班额、举办综合高中等方式，新增普高学位约4600个，特别是龙港市通过综合高中改革试点，将普高学位供给率提升至80%，初步实现普高“愿读尽读”目标。

“儿童友好”工程方面，建设儿童友好单元、家庭友好服务站等项目整体进度均超90%，256家医疗机构完成系统改造，大幅提高0～6岁参保儿童门诊报销比例和年度支付限额，累计减轻家庭负担约6212万元。

“幸福养老”“乐享安居”“畅通便民”等工程同步加快推进。全市新增持证养老护理员1331人，提前超额完成年度目标，鹿城、瓯海等6地实现70周岁以上户籍老年人意外伤害保险全覆盖。老旧民房改造、电动自行车充电桩建设进度超90%，老旧小区供水管网改造惠及居民6600余户。全市打通断头路10条，部分路段打通后有效缓解重点商圈周边交通拥堵，获市民点赞。

“兴农共富”工程方面，扎实推进“三美兴村”，已完成幸福河湖治理86.58公里，进度91%，完成农村供水管网71公里，覆盖6个县（市）88个行政村，惠及群众11.5万人。

“扶残助弱”工程方面，构建“基层初筛、县级复筛、市级诊断干预”闭环模式，开展免费儿童孤独症筛查3129人，完成困境儿童、留守儿童心理评估1536人、干预服务156人。

“健康守护”工程方面，完成结直肠癌筛查27万人次、儿童窝沟封闭8万人，超额完成乳腺癌筛查任务；孕产全周期生育服务包医保基金支出1.18亿元，惠及4.5万人。

“安全提升”工程方面，改造提升老旧高层住宅消防设施1106栋，建设维护消防取水点144个，全市3667个村社应急消防服务站实现全覆盖，在防御台风过程中发挥重要作用。

“阳光食安”工程方面，中小学校食堂智能提升648个，幼儿园食堂“互联网+阳光厨房”实现全覆盖。

据介绍，下一步温州市政府将继续紧盯节点进度，力争11月底前提前完成民生实事建设，12月底前最大化发挥民生服务功能；同时严把项目质量，注重宣传实效，努力将每项民生实事打造成为精品工程、民心工程，切实提升群众获得感和幸福感。

提前完成的2026年度民生实事项目

新增公办普高新生学位数

新增持证养老护理员

重点人群结直肠癌筛查

为适龄儿童开展免费窝沟封闭

精准检定眼镜配制设备

为困境儿童、留守儿童开展心理评估干预

来 源：温州都市报

原标题： 2026年度民生实事项目进展怎样？42项进度均超70% 其中6项提前完成！

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com