温州日报 2026-08-26 08:43:31

昨天，瑞安综合储能站（集成站）正式开工建设。作为全省首个500千伏能源集成站，这是温州打造全国新能源产能中心与应用示范城市的重大成果，也是温州打造“核风光水蓄氢储”全能源产业链的关键落子。

温州网讯 昨天，瑞安综合储能站（集成站）正式开工建设。作为全省首个500千伏能源集成站，这是温州打造全国新能源产能中心与应用示范城市的重大成果，也是温州打造“核风光水蓄氢储”全能源产业链的关键落子。

该项目总占地面积仅191亩，却能接入超过400万千瓦清洁能源，相当于温州今年全社会最大用电负荷的近三成。项目由多家新能源业主和国网合作共建，改变传统各自独立建设的模式，把原本5年—6年的建设周期压缩至2年，可节约3000多亩土地廊道资源，节省线路投资8000多万元。在温州“七山二水一分田”的土地格局下，这一“小占地、大产出”的做法，精准回应了新能源发展与土地紧缺之间的矛盾。

通俗地说，它就像一个超大容量的绿色电力“超级插线板”。过去，海上风电、滩涂光伏、储能等项目各自为政、分散并网，不仅占地多，还容易造成电网调度复杂、潮流过载、电能质量波动等问题。如今，各类清洁电力先汇聚到集成站，经过集中治理、集中控制、集中转换后，再通过500千伏高压通道送入主网，既省地，又更安全、更高效。

“这个插座式新能源接入平台，能承接周边约420万千瓦海上风电、滩涂光伏新能源并网，破解浙南沿海大规模新能源消纳难题。”温能（瑞安）能源有限公司副总经理全浩介绍称，项目北侧为占地76亩的储能站，是温州市能源发展有限公司全额投资建设的首个电网侧储能项目，本期建设24.2万千瓦/48.4万千瓦时，到2030年底远景规模可达50万千瓦/100万千瓦时。换言之，远景规模建成后，储能站2小时放出的电量相当于10万户居民一天的用电量。

温州已布局海上风电项目17个，资源储量超2000万千瓦。未来三年，随着三澳核电二期、苍南3号风电等项目陆续投运，温州新能源装机总量将攀升至1661万千瓦。新能源越来越多，并网消纳的压力也随之加大，建设集约化、智能化的能源枢纽，成为必然选择。

“把散落的绿色电能聚零为整、统一调度、集中送出，既盘活了土地资源，也打通了新能源并网消纳的堵点。”国网温州供电公司工作人员金秀云表示。这项工程也是国家电网新型电力系统重点示范项目。投用后，将为瑞安大规模算力中心等重大项目提供稳定、充足的绿色电力支撑，助力区域产业绿色低碳转型。

建设模式上也有新意。以往项目多是“建好再找并网通道”，这次政企协同提前介入、统一规划，从源头预留并网通道、优化建设方案，让清洁能源“即发即并、随产随送”，进一步提升绿电利用效率。

来 源：温州日报

原标题： 全省首个500千伏“超级电力枢纽”开建

能装超400万千瓦绿电，节约土地3000亩

记者 林迎颖 缪小霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com