防御台风“沙德尔” 文成科学调度百丈漈水库泄洪
当前正值台风防御关键窗口期，为有效应对台风带来的强降雨影响，百丈漈水库开展预泄腾库。通过科学化、精细化、智能化的水库调度举措，全方位筑牢流域防台防汛安全屏障，守护辖区群众生命财产安全与流域生态民生稳定。
朱伟 摄
在泄洪现场，水流顺着溢洪道奔涌而下。此刻溢洪道2号闸门开启高度0.9米，下泄流量19.5立方米每秒，水库正平稳有序开展预泄作业。
百丈漈电厂水工运行部主任林贤浩介绍，百丈漈水库目前水位650.86米，离汛限水位652米还有1.14米，当前库容2960万立方米。“目前的话，我们水库的调度主要是按照温州市水利局的这个要求来，目前的话是尽可能把水往下降，降到闸门底高程左右。除预泄腾库外，百丈漈水库还构建起一套“技防+人防”的立体巡查防控体系。”林贤浩说。
朱伟 摄
据悉，水库共配备四台无人机自动机巢，划定十条固定巡查航线，除每日常态化开展的空中巡检外，再视水情变化和现场实际状况，决定是否追加飞行巡查任务。人工巡查频次则根据台风进程动态调整，台风影响前保持每日一次巡查；台风影响期间进入避险阶段，将暂时停止户外巡查，待水位回落至安全区间后再恢复常态化巡检。
朱伟 摄
下一步，百丈漈水库将持续紧盯雨情、水情变化，抓实水库科学调度工作。用好无人机与人工巡查相结合的巡检手段，常态化排查各类安全隐患。同时持续深化与属地乡镇之间的双向信息共享机制，巡查发现隐患第一时间互通反馈、快速处置，保障泄洪平稳有序，全力以赴守牢流域防汛安全底线。
来 源：潮新闻
记者 胡琳琳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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