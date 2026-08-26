温州日报 2026-08-26 09:27:15

按以往流程，企业从拿地到接电至少需要多等1个月，如今“电已候场”，仅滨江CBD区域就节约成本超2000万元。

国网温州供电公司鹿城供电分公司工作人员对滨江T02-09地块配电设施开展复验。 夏杨晨昱 摄

温州网讯 节省2000万元，抢出1个月。近日，温州滨江CBD T02-09地块正式通电，9个项目依托“打包直供+契约制”模式，在拿地前就完成了电力配套的打包设计与分批施工。按以往流程，企业从拿地到接电至少需要多等1个月，如今“电已候场”，仅滨江CBD区域就节约成本超2000万元。

“打包直供+契约制”就奔着四个字去——又快又省。

过去，企业拍到一块地，要先等电力外线接入，才能启动开发，中间往往有一段“空窗期”。而且每个项目各自报建、各自施工，一条路反复开挖、多次拉链式修补，既费时又费钱。现在，供电公司联合鹿城区发改局、经信局、资规局、综合行政执法局、政务服务中心和属地街道，建立了跨部门联席工作机制。在土地出让前期就结合片区整体规划与项目潜在用电需求，提前谋划、启动电力接入外线工程的“打包”设计工作。这样一来，电力配套建设跑在了土地交付前面，企业拿到地时，电已经“等”在红线边了。

“直供”，就是政府建外线，企业做内线。企业拿地后，不再需要自己跑审批、承担外线施工费用，只需专注于红线内部的受电工程建设，接电投产即可。“政府建外线、企业做内线”，分工清晰明了，企业从繁琐的外部协调事务中解放出来，拿地到投产整体周期至少缩短1个月，真正实现“电等地”。

速度要快，过程更要稳。为进一步提升接电服务的透明度，国网温州供电公司在“打包直供”基础上，推出“契约制”服务。滨江CBD T02-09地块，项目业主、供电公司和做地主体三方共同签订《客户受电工程契约书》，把各自的权责边界、投资划分节点、关键工作时限都白纸黑字写明，全过程留痕管理。过去说不准的等待时间，变成了可预期、可管控的计划式服务。同时，供电公司纪检部门也主动靠前监督，对接电办理时效、契约履行情况、服务规范落实等全程跟踪，为营商环境提质增效筑牢纪律保障。

自2025年4月在鹿城区试点以来，这套模式迅速在山福镇沙头工业组团、丰门街道鞋都单元等地落地推广，已惠及3个重点片区、41个地块。企业投产步伐明显加快，同时预计可为做地主体节约电力接入成本6000万元。

来 源：温州日报

原标题： 电先“跑”到红线边 企业拿地就接电

温州“打包直供+契约制”预计省下工程建设资金6000万元

记者 林迎颖 通讯员 夏杨晨昱 张纬舟

本文转自：温州新闻网 66wz.com