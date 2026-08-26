温州日报 2026-08-26 08:51:00

今年第18号台风“沙德尔”，正从西北太平洋向西北方向移动，直逼浙闽沿海。更需警惕的是，它预计登陆的时间，恰好赶上每月一次的天文大潮——俗称“风、雨、潮”三碰头，防台形势严峻。

昨天，在市区瓯越大道，市政工人对市政排水管网进行排查清淤。

园林工人在瓯越大道修剪行道树枝条。

温州网讯 今年第18号台风“沙德尔”，正从西北太平洋向西北方向移动，直逼浙闽沿海。更需警惕的是，它预计登陆的时间，恰好赶上每月一次的天文大潮——俗称“风、雨、潮”三碰头，防台形势严峻。

据市气象局预报，今年第18号台风“沙德尔”预计于今日移入东海，之后转向偏西南方向，逐渐向浙闽沿海靠近，预计于27日夜间至28日上午在浙江象山到福建福清一带沿海登陆，登陆强度为台风级或强台风级。

“沙德尔”来势强劲，我市防台风应急响应昨日已两度升级：10时启动Ⅳ级响应，18时即提升至Ⅲ级，同时地质灾害应急响应也提高至Ⅲ级。“沙德尔”在远洋一度达到超强台风级，昨晨减弱为强台风。气象部门提醒，台风级别略有减弱，并不意味着影响减弱，其风力仍然很强，破坏力不容小觑。

对温州而言，风雨影响将从今夜开始逐步显现。

今夜，沿海海面风力将增强至7～9级；27日继续增强到11～13级，27日夜里至28日可达12～14级，台风中心经过的附近海域更可能达到14～16级的大风。

我市东南部沿海平原地区，27日夜里起风力可达8～10级，28日将增强到10～12级。降雨方面，27日夜里有阵雨，局部有大雨到暴雨；28日为暴雨到大暴雨，局部可能出现特大暴雨；29日雨势减弱，阵雨转阴。

这次台风最令人担心的一点，是影响时间恰好赶上了天文大潮。

什么是天文大潮？海水每天都在涨落，这叫潮汐，主要受月亮和太阳引力影响。每月农历初一、十五前后，太阳、地球和月亮几乎排成一条直线，太阳和月亮的引力叠加，令海水涨得比平时更高，潮差也最大，这就是天文大潮。8月27日是农历七月十五，28日是十六，正是本月天文大潮的高峰期。

天文大潮本身是正常的自然现象，平时不会成灾。可一旦遇上台风，情况就大不一样。台风的强风会把大量海水向岸边推挤，使沿海水位急剧升高，这种由台风引发的海水暴涨，气象上称为“风暴潮”。风暴潮叠加本来就偏高的天文大潮，潮位会进一步抬升，海水可能越过海塘堤坝，涌进沿海低洼地带，造成海水倒灌——农田被淹、城镇进水、渔船走锚、码头和海塘受损，都是可能出现的后果。

台风往往伴随暴雨。上游山洪、内河来水汹涌而下，但入海口又被高潮位顶住，洪水排不进海里，只能向低洼地带倒灌漫溢。强风、暴雨、大潮三重叠加，气象部门称之为“风、雨、潮三碰头”，历来是台风防御中最棘手的局面。

我市沿海的海塘、渔港、码头、围垦区，以及地势低洼的村镇，是此次“风、雨、潮三碰头”防御工作的重点区域。气象部门提醒，大风和潮位高峰期间，市民应尽量减少外出，远离海塘、滩涂、码头等危险区域，切勿前往海边观潮看浪；居住在低洼地区的群众要听从有关部门的转移安排，提前做好避险准备。

来 源：温州日报

原标题： 风雨潮三碰头，“沙德尔”来者不善

记者 徐龙飞 苏巧将/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com