106岁王爷爷的“技暖艺善”

温州都市报 2026-08-26 08:56:00

虽然百岁高龄，他身子骨却硬朗，穿针引线眼不花，上下三楼不喘气，日常生活全自理。这股利落劲儿，也是他的人生常态和长寿密码。

在瑞安市马屿镇马涂村，106岁老人王定高活成了村里一道独特的风景——每天下午四五点入睡，凌晨一点起床，三点吃罢早饭便出门溜达。虽然百岁高龄，他身子骨却硬朗，穿针引线眼不花，上下三楼不喘气，日常生活全自理。这股利落劲儿，也是他的人生常态和长寿密码。

勤学不辍：

灶台边学厨艺，竹篾旁悟匠心

王爷爷除了耳朵略背，平日生活均能自理，记忆清晰。“我今年107岁（虚岁）了，我的农历生日是六月十二。”王爷爷清晰地描述着，他育有一子，如今已经四世同堂。

年少时，王爷爷虽只读过四年书，却勤奋好学，学识见识不输初中生。正因如此，他得以在马上村（马涂村下属自然村）担任出纳。工作之余，他好学不倦。“别人家办喜事，我就凑到灶台边看掌厨师傅怎么烧菜；有人做竹篾手艺活，我蹲在旁边仔细看，回家再摸索。”王爷爷回忆说，就这样边看边学，他逐渐掌握了烹饪、竹编、米塑等多种手艺。

因厨艺出众，村里但凡有红白喜事，主人家总第一个想到请王爷爷帮忙，十几桌的宴席他轻松搞定。王爷爷说，“烧菜只是兴趣爱好，工钱随主人家心意给，我从不计较多少。”这一掌勺，便忙到了70多岁，王爷爷才逐渐歇手。

“我爸厨艺很好，大家对他评价很高，隔壁村都会请他帮忙掌勺。”儿子王杨庆说，小时候，父亲去帮厨，主人家给的吃食，他总舍不得吃，带回来给他吃，对他宠爱有加。

也因厨艺不错，家中一日三餐，也多半由王爷爷包揽，他笑着说，“烧菜的事我全管，老伴基本没动过手。”

王爷爷的竹编手艺活，同样不在话下。王杨庆取出两只竹篮说：“这两只篮子少说有五十年了，全是父亲一手编的。”王爷爷则笑言，当年只是看别人编，回来自己琢磨着试，后来编了不少，都送给街坊邻居了。“前几天，隔壁邻居拿出我爸编的竹篮，认真清洗，质量非常不错。”王杨庆说。

模范夫妻：

一杯温水利脾气，半生甘甜共白头

最让村民们津津乐道的，不只是王爷爷的一身手艺，更是他与妻子洪爱兰相守八十载、共赴百岁的深情。今年正月，洪奶奶以百岁高龄辞世，但那份相伴一生的温暖，依然留在王爷爷心底。

“我们是媒人牵线，1945年结婚，当时我26岁，她20岁。”时隔80余年，王爷爷仍清晰记得过往经历，他拿出曾经的新闻报道，指着上面的照片，眼里泛起柔光：“这就是我老伴，这张照片是我们俩一起举着瑞安市长寿协会送的匾额时拍的。”

在王杨庆记忆中，母亲性子急，父亲性格温和。每当母亲脾气上来，父亲从不争辩，总是耐心等待，倒上一杯开水，待水温适中，才轻轻递过去，笑着说，“渴了吧？先喝口水，润润嗓子再发脾气也不迟。”一句话，便让洪奶奶的心软了下来。她接过水小口饮用，王爷爷则会把她喝剩的水一饮而尽，并笑着说，“我老婆喝过的水，都是甜的。”

王爷爷和洪奶奶是邻里公认的“模范夫妻”。哪家夫妻闹矛盾了，大家总爱请他们出面调解。

王杨庆说，母亲去世后那段时间是父亲一生中最悲伤的日子，终日沉默不语，连走路都显得吃力。为了让父亲慢慢走出悲伤，王杨庆便花更多的时间陪伴他左右。

洪奶奶虽已离去，家中却处处留着她的印记。楼梯边的墙上，还挂着她亲手搓制的拉绳和扶手。王杨庆指着说，“这都是我妈做的，年纪大了，有了这些防护，父母上下楼梯就不会摔着。”

生活规律：

凌晨3点烟火起，反向作息自在心

如今，王爷爷奉行着一套反向作息：下午四五点入睡，凌晨1点起床，看会儿电视，3点吃早饭，随后出门溜达一圈，9点吃中饭，小憩片刻，下午3点半又早早吃完晚餐。

为了配合父亲的生活节奏，王杨庆每天凌晨2点半按时起床，赶在3点前为父亲烧好早饭。他笑着说，“过去，他会迎合我母亲的作息时间，如今自然遵循自己的反向作息，我们也尊重他的生活规律，只要他吃得顺心，我们就踏实。”

提起儿子的细心，王爷爷赞不绝口，“平日里买菜烧饭，他都抢着干，对我体贴得很，非常孝顺。”

日常生活中，王杨庆虽不放心让父亲多动手，可王爷爷偏偏闲不住，洗衣服、洗澡都亲力亲为。见屋里有些凌乱，他便前去收拾整理，手里捏着一块抹布，这儿擦擦、那儿抹抹，就图个干净清爽。

更令人称奇的是老爷子的眼力。他拿起针线，嘴巴一抿线头，眨眼间便轻松穿过针眼。“我还会踩缝纫机，家里缝缝补补都是自己来。”王爷爷略带遗憾地说，只可惜那台缝纫机年久失修，不然他还能多露两手。

长寿真谛：

心宽不计得失，身勤不辍劳作

虽年过期颐，王爷爷的身子骨依旧硬朗，采访时，他上楼取物品，一口气上三楼不喘气，轻松自如，不用他人搀扶。闲暇时，他爱在村里踱步，去老人协会坐坐，和乡邻拉拉家常。

王爷爷在日常饮食上并不讲究，餐桌上有菜有肉，荤素搭配即可，与常人无异。王杨庆说，“他平日里喜好吃海鲜，尤其是江蟹。”平日中晚饭，父子俩吃饭时会小酌一杯，约一二两白酒，生活惬意。

谈及长寿秘诀，王爷爷自豪地说，“我早年没生过病，身体一直都很健康，如今有家人相伴左右，已是最大的福气。”

“一是心态好，家风纯良；二是热爱劳动，坚持锻炼。”王杨庆总结父亲的长寿之道时表示，父亲一辈子不与人争，一辈子不让手闲着，一辈子有家人暖着。心宽身勤，日子踏实，岁月自然绵长。

■浪潮新闻记者 黄梦思/文

王诚/摄

实习生 柯亦轲 木惠媛

来 源：温州都市报

原标题： 106岁王爷爷的“技暖艺善”

记者 黄梦思/文 王诚/摄 实习生 柯亦轲 木惠媛

本文转自：温州新闻网 66wz.com