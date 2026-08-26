龙湾全域寻找十大“趣拍点” 手机随手拍有机会拿2000元奖励

温州日报 2026-08-26 09:29:00

即日起，龙湾区“趣拍龙湾·发现美好”十大趣拍点全网征集活动启幕，面向全社会征集全域优质打卡点位，挖掘藏在龙湾街巷、山海之间的别样城市魅力。

温州龙湾国际机场。龙湾区文广旅体局

温州网讯 不用专业设备，无需拍摄技巧，手机随手一拍，就能定格龙湾治愈风光。即日起，龙湾区“趣拍龙湾·发现美好”十大趣拍点全网征集活动启幕，面向全社会征集全域优质打卡点位，挖掘藏在龙湾街巷、山海之间的别样城市魅力。征集活动将持续至10月31日，广大市民、游客和摄影爱好者均可参与。

本次征集覆盖龙湾全域，永昌堡、瑶溪、中国眼谷、寺前街、黄石山公园、温州奥体中心等热门地标均在征集范围内，同时欢迎网友发掘各类小众宝藏机位。本次甄选的趣拍点，主打低门槛、高质感、易打卡，交通便利、出片率高，适配普通人日常游玩、随手拍摄，真正实现人人都能拍出氛围感大片。

本次征集没有题材限制，全方位接纳各类优质摄影作品，多角度挖掘龙湾城市多元魅力。无论是随手可拍、氛围感拉满的自然风景大片，巧用错位、光影、建筑结构打造的创意趣味画面，承载市井烟火、彰显龙湾人文底蕴的生活场景，还是藏于街巷、鲜为人知的小众特色机位，只要画面出彩、视角独特，均可踊跃投稿。

投稿规则宽松、参与度高。手机、相机均可创作，单幅、组照，黑白、彩色照片不限。作品需为JPG、PNG格式，大小控制在2M至50M，画面干净无水印、无过度修图，杜绝抄袭盗用，投稿者需持有作品完整著作权。投稿同时需为作品精心命名，可借鉴温州热门出圈的“古今同框”“与飞机同框”等经典取景命名思路，让画面更有故事感、传播感。每人投稿点位数量不限，单个点位可上传两张作品，标注作品名称及个人信息即可参与，投稿作品主办方可无偿用于文旅宣传、展览推广等场景。

活动设置十大趣拍点名额与入围奖项，入选十大趣拍点可获2000元奖金及官方专属认证标识，10名入围选手可获500元奖金。

评选采用网络投票40%+专家评审60%的综合计分模式。11月初将开启评审投票，设置主办方初审筛选、大众网络投票、专业评审打分多轮环节，由文旅专家、摄影大咖、媒体代表组成评审团，从观赏性、独特性、易拍度、代表性、传播价值多维度综合考评。最终榜单将于11月中下旬集中公示展示。

目前活动投稿通道已全面开启，市民可通过“趣拍龙湾”小程序扫码参与。感兴趣的市民不妨奔赴龙湾山海街巷，用镜头捕捉城市烟火与风光，解锁专属龙湾的浪漫与治愈。

来 源：温州日报

原标题： 龙湾全域寻找十大“趣拍点” 手机随手拍，有机会拿2000元奖励

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com