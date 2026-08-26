温州日报 2026-08-26 09:29:01

8月22日下午，苍南县岱岭畲族乡畲族博物馆一楼的“在畲里”民族工作室里，20名孩子正在浙江工贸职业技术学院大三学生雷晶莹的指导下，用手中的木质零件组装电动滑行飞机。

温州网讯 8月22日下午，苍南县岱岭畲族乡畲族博物馆一楼的“在畲里”民族工作室里，20名孩子正在浙江工贸职业技术学院大三学生雷晶莹的指导下，用手中的木质零件组装电动滑行飞机。

这是“在畲里”周末公益课堂的寻常一幕。自今年5月中旬启动以来，除特殊天气外，这个面向6至15岁儿童免费开放的项目，每周六、日准时开课，课程涵盖科创手工、非遗手作、餐食烘焙等。每节课25个名额，常常发布不到半天就报满。

“我们在这里学到了学校里没有的知识，很有趣。”雷雯馨和姐姐雷嘉怡两位小朋友是课程的忠实参与者。工作室主理人王书娟介绍，他们都是博物馆所在村富源村的村民，姐妹俩动手能力突出，积极性很高。

岱岭畲族乡畲族博物馆于2022年获评浙江省第二批乡村博物馆，但此前除“三月三”活动外，博物馆平日鲜有访客，这一局面自公益课堂常态化开设后得以改观。王书娟表示，公益课堂的持续运转，得益于多方资源的汇聚。岱岭乡、县科协、民促会提供器材、设备等基础保障；温州医科大学学生、核电系统志愿者等社会力量携带各自资源参与教学，共同丰富课程内容。

公益课堂的成功，也印证了博物馆的多元功能价值。该博物馆周边的“在畲里”自然营地，自去年运营以来累计已接待研学、团建超4000人次。

来 源：温州日报

原标题： 苍南乡村博物馆开设周末公益课堂 山乡孩子假日有了“成长乐园”

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com