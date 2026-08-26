温州日报 2026-08-26 09:29:01

雨夜放歌，逐梦夏夜。昨晚，温州园博园植然营现场流光溢彩、歌声如潮，“声动园博 ”浙江省“全民村K”活动暨瓯海区全民“K歌”大赛总决赛在此激情唱响。21名晋级选手用歌声追逐梦想，为瓯海群众文化生活献上一场音乐盛宴。

温州网讯 雨夜放歌，逐梦夏夜。昨晚，温州园博园植然营现场流光溢彩、歌声如潮，“声动园博 ”浙江省“全民村K”活动暨瓯海区全民“K歌”大赛总决赛在此激情唱响。21名晋级选手用歌声追逐梦想，为瓯海群众文化生活献上一场音乐盛宴。

当晚，园博园植然营大雨滂沱，与现场音乐交织成别样的城市文化风景。流行金曲、激昂摇滚等多元曲风轮番登场，参赛选手凭借极具辨识度的嗓音、富有感染力的舞台表现，收获现场阵阵掌声与喝彩。

总决赛设置团队PK、终极总决赛两大比拼环节，结合专业评委打分、大众评审现场评议以及网络投票结果进行多维度综合计分，现场决出冠亚季军、“瓯海十佳歌手”以及优秀组织奖。选手徐子伊的一曲《星sailing》饱含情感与张力，征服了现场评委与观众，赢得本次比赛的冠军。郑力恺、栾大为分别获得亚军、季军。

据悉，本次大赛列入全省“全民村 K”温州重点联动赛事，实行“零门槛”参赛规则，凡是在瓯海工作、生活、学习的歌唱爱好者，都可以站上舞台放声歌唱。赛事自4月启动以来，全区13个镇街、开发区均设置分赛区，把演出阵地延伸至景区景点、商贸街区、特色产业基地，让普通百姓成为文化舞台的主角。优胜选手除获得相应奖励之外，还获评“瓯海文旅形象大使”“瓯海文旅推荐官”，享全年免费畅游瓯海专属权益。

活动采用线下实景展演+多平台线上直播的形式，同步推出“选手演唱 +瓯海文旅打卡”系列短视频传播，截至总决赛前，累计举办50场选拔活动，吸引2400余名选手报名，参赛选手年龄最大为75岁，全网总观看量超30万次，点赞突破150万。

以第十五届中国国际园林博览会契机，瓯海以赛促游、以赛促消，推动“K歌+景区+美食+商圈”深度融合，持续释放园博会平台价值，讲好瓯海文旅故事，厚植城市文化软实力，扩大文旅品牌影响力，不断丰富群众公共文化生活。

来 源：温州日报

原标题： 声动园博 唱游瓯海 全民“K歌”大赛总决赛燃情夏夜

记者 洪越风 瓯海融媒记者 林慧慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com