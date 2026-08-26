温州日报 2026-08-26 09:29:01

昨前两日，中国农工民主党温州市第十四次代表大会召开。

温州网讯 昨前两日，中国农工民主党温州市第十四次代表大会召开。

大会审议通过了农工党温州市第十三届委员会工作报告及相关决议，选举产生了农工党温州市第十四届委员会，章月影当选主任委员。

自2021年换届以来，农工党温州市委会注重发挥界别特色和自身优势，围绕中心工作认真履行参政党职能，积极建言资政、强化自身建设、投身社会服务，各项工作取得优异成绩。累计提交政协集体提案15件，委员、代表个人提案及人大建议共计270余件、社情民意信息超800篇、高质量调研报告40篇，两次获评农工党中央“市级组织先进集体”。

大会号召，全市农工党各级组织和全体农工党党员要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入和服务新发展格局，持续提升自身建设，切实履行参政党职能，为高水平建设创新温州，加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板贡献智慧和力量。要夯实共同思想政治基础，深化理论武装，强化宣传引导，不断提升思想建设的科学化、规范化、制度化水平。要提升参政履职实绩实效，做好“融合、整合、聚合”三篇文章，切实当好中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。要积极培养多党合作中坚力量，深入贯彻实施自身建设五年规划，以更大决心、更实举措、更严标准推动组织建设全面进步、全面过硬。

来 源：温州日报

原标题： 农工党温州市第十四次代表大会召开 同心同向担使命 砥砺奋进续华章

记者 金帅

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