温州日报 2026-08-26 09:29:02

日前，“崇德向善 筑梦未来”——“小而美”乐善助学金发放仪式在乐清举行。乐清市慈善总会联合乐清农商银行，共为242名学子提供助学帮扶，80余名学生代表到场参与。

温州网讯 日前，“崇德向善 筑梦未来”——“小而美”乐善助学金发放仪式在乐清举行。乐清市慈善总会联合乐清农商银行，共为242名学子提供助学帮扶，80余名学生代表到场参与。

活动现场，温州医科大学大一新生小梁作为受助代表，分享了自己逆境求学的经历。父亲因病丧失劳动能力，家庭重担全由母亲承担，但他并未被生活压垮，高中三年刻苦学习，最终考上理想大学。然而，录取通知书的背后，高昂学费一度让全家陷入困境。正是“小而美”乐善助学金及时介入，为他解决了入学难题。“我会把这份关爱化为动力，也将接过爱心接力棒，把温暖传递下去。”小梁说，高中起他便积极参与志愿服务，未来也将继续回馈社会。

扶困助学，既是乐清慈善实打实的重点工作，也是这座城市流淌善意的真实写照。从2005年起，乐清市慈善总会就把帮困难学子圆大学梦作为重要工作内容，21年间，累计拿出3811万元助学款，助力8291名学子圆梦。

慈善事业还离不开社会各界携手出力。2021年开始，乐清农商银行和乐清市慈善总会联手设立1000万元的专项成长信托，6年来，每年捐出100万元，已经为1374名学子解除求学后顾之忧。充满爱心的公益坚守，为家乡青年的逐梦之路撑起坚实后盾。

来 源：温州日报

原标题： 乐清“小而美”助学金 再圆242名学子大学梦

记者 黄文毅 乐清融媒记者 杨海虹

本文转自：温州新闻网 66wz.com