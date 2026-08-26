清积水灭蚊虫防传染病 温州市区公园筑牢蚊媒传染病防控防线

温州日报 2026-08-26 09:29:02

今年入夏以来，温州高温多雨，湿热环境极易导致蚊虫大量孳生。为守护市民健康、营造安全舒适的公共游园环境，近日，鹿城园林绿化管理中心聚焦公园绿地开展环境整治与蚊虫消杀专项行动，从源头降低蚊虫密度。

市区吕浦公园开展灭蚊消杀工作。 鹿城区园林绿化管理中心供图

温州网讯 今年入夏以来，温州高温多雨，湿热环境极易导致蚊虫大量孳生。为守护市民健康、营造安全舒适的公共游园环境，近日，鹿城园林绿化管理中心聚焦公园绿地开展环境整治与蚊虫消杀专项行动，从源头降低蚊虫密度。

蒲鞋市园林管理所：常态化开展消杀

管辖公园：吕浦公园

今年入夏后，蒲鞋市园林管理所持续推进“六清”专项行动，抓实蚊虫消杀，织密蚊媒传染病防控网。针对公园绿地、垃圾收集点、排水沟渠、低洼积水点等蚊虫易孳生重点区域，坚持发现一处、清理一处、巩固一处，全力清除蚊虫孳生环境。

强台风“白海豚”刚刚过境，18号台风“沙德尔”路径不明。在新台风登陆前的窗口期，蒲鞋市园林管理所结合高温多雨天气特点，按照消杀作业规范，对包括吕浦公园在内的公共绿地、休闲活动区域、下水口、积水点位开展集中消杀。园林工作人员还根据天气变化、蚊虫活动规律动态调整作业频次，做到消杀不留死角。

下一步，蒲鞋市园林管理所将持续保持工作力度，将环境清理与蚊虫消杀落实到日常，切实守护群众健康。

大南园林管理所：排查整治同步发力

管辖公园：马鞍池公园

最近两天，大南园林管理所同样组织工作人员开展环境整治和蚊虫消杀行动，全力保障市民游园安全。

昨天上午，工作人员对园区卫生死角、排水窨井、工具房、公厕等点位逐一排查，细致梳理各类积水隐患。对窨井等积水区域投放灭蚊药剂，在公厕、附属用房实施全方位喷雾消杀，同步冲洗场地、清理落叶杂物，消除蚊虫繁殖条件。大南园林管理所工作人员表示，将落实常态化防控机制，加密重点区域巡查频次，坚持环境清理与消杀作业并举，持续夯实园区公共卫生安全防线。

温馨提醒 市民居家防蚊需注意以下几点

无论是公园绿地，还是其他公共场所，防蚊灭蚊离不开市民的共同参与，除此之外，居家防蚊同样关键。

记者查阅相关资料获悉，蚊虫主要在各类积水中产卵繁殖，因此市民在家中要坚持清积水、灭成蚊、防叮咬。今年7月份以来，多个台风先后影响温州，台风过后，市民应及时倾倒花盆托盘、空调接水盘、闲置瓶罐内的积水，室内水生植物定期换水，清洗容器内壁，清除家中蚊虫孳生地。

市民家中还可以规范使用蚊香、电蚊拍、杀虫气雾剂等灭蚊用品，做好纱门、纱窗的维护，阻挡蚊虫飞入室内。园林绿化部门也提醒，市民外出游园尽量穿着浅色长袖衣裤，在裸露皮肤上涂抹驱蚊产品，减少蚊虫叮咬。如出现发热、皮疹、关节疼痛等不适症状，应及时就医，警惕“登革热”等传染病找上门。

来 源：温州日报

原标题： 清积水 灭蚊虫 防传染病 市区公园筑牢蚊媒传染病防控防线

记者 夏婕妤 通讯员 汪玲玲 胡素 张志艳

本文转自：温州新闻网 66wz.com