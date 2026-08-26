温州都市报 2026-08-26 09:08:41

8月25日，记者从温州市防汛防台抗旱指挥部（以下简称“市防指”）获悉，为做好今年第18号台风“沙德尔”（强台风级）防御工作，市防指决定于当日下午6时起将防台风应急响应提升为III级，并同步提升突发地质灾害应急响应为III级。

温州网讯 8月25日，记者从温州市防汛防台抗旱指挥部（以下简称“市防指”）获悉，为做好今年第18号台风“沙德尔”（强台风级）防御工作，市防指决定于当日下午6时起将防台风应急响应提升为III级，并同步提升突发地质灾害应急响应为III级。目前，各项防御工作正全面升级并紧张有序进行中。

8月25日8时，今年第18号台风“沙德尔”已由超强台风级减弱为强台风级，但其威力依旧惊人——近中心最大风力15级（48米/秒），中心气压945百帕。目前它正以每小时20～25公里的速度向西偏北方向疾驰，逐渐向浙闽一带沿海靠近。市气象台上午发布海上台风警报，预计“沙德尔”将于27日夜间至28日上午在浙江中南部到福建中部一带沿海登陆，登陆时强度仍可达台风级或强台风级（35～42米/秒，12～14级），温州将迎来明显的风雨考验。

“沙德尔”结构紧实、风圈广阔。受其影响，我市海域和陆域将先后出现持续性大风。气象部门提醒，此次大风持续时间长、强度强，破坏力极大，出海船舶务必及时归港避风，海上作业和海上生产注意做好防大风工作；沿海景区及涉岛旅游应加强安全管理；27日夜里到28日陆域大风持续，公众大风期间应减少外出，远离广告牌、大树、危棚等危险区域，户外工地停止高空作业。

雨量方面，27日夜里温州将有中到大雨，局部暴雨；28日雨势最强，全市暴雨到大暴雨，局部特大暴雨；29日转为阴有阵雨。由于前期持续显著降雨，山体含水量大，需特别注意防范强降水可能引发的山体滑坡、小流域山洪、城乡积涝等次生灾害。

市气象台特别强调，台风影响时适逢天文大潮，“风、雨、潮”三碰头，在港船只、滨海设施、农渔业设施、简易建筑等需做好防风防浪工作。目前“沙德尔”距离我市尚远，路径和强度仍存在一定不确定性，气象部门将密切加强分析研判，及时发布最新预报信息，请公众和相关部门持续关注。

市防指要求，各地各部门要密切关注台风发展变化，高效运行“1833”联合指挥体系，及时调整应急响应，进一步做好监测预警预报、风险研判和管控、人员避险转移、社会面宣传引导等各项工作，切实保障人民群众生命财产安全。

来 源：温州都市报

原标题： 强台风“沙德尔”逐渐向浙闽沿海靠近

记者 蒋文泽 陈伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com